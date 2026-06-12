Defesa

Berlim e fabricante israelita vão criar hub de inovação aeroespacial e defesa

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 16:47

Berlim e a Israel Aerospace Industries vão criar um centro de inovação para impulsionar startups de defesa, segurança e aeroespacial, reforçando a cooperação tecnológica entre Alemanha e Israel.

O município de Berlim e o grupo Israel Aerospace Industries (IAI) assinaram um acordo para estabelecer um centro de inovação focado em tecnologias aeroespaciais, de defesa, segurança e de dual use na capital alemã. O acordo foi assinado pelo autarca de Berlim, Kai Wegner e pelo CEO da IAI, Boaz Levy, à margem da ILA Berlim – Exposição Internacional de Aeronáutica e Espaço.

Nos termos do acordo, o centro deverá apoiar startups que atuam nos setores aeroespacial, de defesa, segurança e tecnologias de dupla utilização por meio de programas de aceleração, parcerias e projetos-piloto e de prova de conceito.

Berlim é o local ideal para um polo de inovação aeroespacial e de defesa”, afirmou Wegner, citado pelo Euractiv, acrescentado que era importante estabelecer um hub deste tipo na capital alemã e fortalecer o investimento no setor aeroespacial.

“[A iniciativa] reflete o nosso compromisso de longo prazo com a Europa e a nossa visão de construir parcerias estratégicas sólidas que combinem inovação, capacidades industriais e experiência operacional”, sublinhou o CEO da IAI, Boaz Levy, citado pelo site de notícias.

A IAI liderou o desenvolvimento e fornecimento do sistema de defesa antimíssil Arrow-3, entregue à Alemanha no final do ano passado. Berlim vê este sistema como um elemento central da sua ambição de assumir um papel de liderança na Iniciativa Europeia Sky Shield. A empresa israelita fornece ainda drones Heron TP à Força Aérea Alemã.

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