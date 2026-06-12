Berlim e fabricante israelita vão criar hub de inovação aeroespacial e defesa
Berlim e a Israel Aerospace Industries vão criar um centro de inovação para impulsionar startups de defesa, segurança e aeroespacial, reforçando a cooperação tecnológica entre Alemanha e Israel.
O município de Berlim e o grupo Israel Aerospace Industries (IAI) assinaram um acordo para estabelecer um centro de inovação focado em tecnologias aeroespaciais, de defesa, segurança e de dual use na capital alemã. O acordo foi assinado pelo autarca de Berlim, Kai Wegner e pelo CEO da IAI, Boaz Levy, à margem da ILA Berlim – Exposição Internacional de Aeronáutica e Espaço.
Nos termos do acordo, o centro deverá apoiar startups que atuam nos setores aeroespacial, de defesa, segurança e tecnologias de dupla utilização por meio de programas de aceleração, parcerias e projetos-piloto e de prova de conceito.
“Berlim é o local ideal para um polo de inovação aeroespacial e de defesa”, afirmou Wegner, citado pelo Euractiv, acrescentado que era importante estabelecer um hub deste tipo na capital alemã e fortalecer o investimento no setor aeroespacial.
“[A iniciativa] reflete o nosso compromisso de longo prazo com a Europa e a nossa visão de construir parcerias estratégicas sólidas que combinem inovação, capacidades industriais e experiência operacional”, sublinhou o CEO da IAI, Boaz Levy, citado pelo site de notícias.
A IAI liderou o desenvolvimento e fornecimento do sistema de defesa antimíssil Arrow-3, entregue à Alemanha no final do ano passado. Berlim vê este sistema como um elemento central da sua ambição de assumir um papel de liderança na Iniciativa Europeia Sky Shield. A empresa israelita fornece ainda drones Heron TP à Força Aérea Alemã.
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