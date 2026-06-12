Café frio e festivais. A estratégia da Buondi para conquistar a Geração Z

"A nossa energia está concentrada em tornar a presença no Primavera Sound Porto memorável", explica Jorge Silva, marketing manager de Nestlé Professional, em declarações ao +M.

A marca de café Buondi está a marcar presença no Primavera Sound Porto, que se realiza entre 11 e 14 de junho. A renovação da aposta surgiu depois de um primeiro ano “extremamente positivo”, que confirmou que a aposta estratégica da marca “estava correta”, aponta Jorge Silva, marketing manager da Nestlé Professional, em declarações ao +M.

“Conseguimos criar uma ligação genuína com os consumidores num contexto de pura emoção e partilha, o que reforçou a perceção da marca. A renovação foi, por isso, um passo natural”, detalha. Se 2025 foi a prova de conceito, em 2026 a Buondi quer “consolidar e elevar a experiência”.

A presença em festivais de verão não é uma novidade para a marca, mas o responsável destaca que a jornada evoluiu de ativações focadas no produto para experiências mais imersivas. Ao longo deste percurso, a Buondi já marcou presença em vários dos principais eventos de música em Portugal. Contudo, a estratégia atual foca-se na autenticidade em vez da omnipresença.

Na sua visão, “a escolha de um festival passa por um alinhamento estratégico muito claro. Em primeiro lugar, avaliamos a afinidade de valores: o público, o ambiente e o posicionamento do festival têm de respirar a mesma cultura que a Buondi”. “De momento, a nossa energia está concentrada em tornar a presença no Primavera Sound Porto memorável. Qualquer novo passo será sempre avaliado com o mesmo rigor estratégico”, avança Jorge Silva.

O responsável considera que o café e a música partilham um propósito fundamental — criar ligações, despertar emoções e construir memórias. “Se pensarmos bem, um café é um ponto de partida para uma conversa e um festival é uma celebração coletiva. Para uma marca como a Buondi, a música não é apenas um território, é um ecossistema natural”, sublinha. Ao levar a marca para fora do seu contexto tradicional, a Buondi “deixa de ser apenas um produto funcional” para assumir “um papel mais indulgente”.

A principal inovação para os recintos deste ano é a introdução de bebidas frias de café, uma novidade que surge em “resposta direta à evolução dos hábitos de consumo, sobretudo nas gerações mais jovens”. Tratando-se os festivais de “um momento de lazer, calor e convívio”, a marca nota que faz todo o sentido oferecer uma opção refrescante que se enquadre nesse ambiente.

Neste campo, o retorno pretendido pela marca não se mede apenas na folha de cálculo. “O retorno não se mede apenas em vendas imediatas, mas sobretudo em relevância cultural e afinidade com a marca“, salienta Jorge Silva. “Sabemos que a Gen Z não cria relações com marcas de forma tradicional e os festivais permitem-nos entrar nesse território com criatividade e propósito”, conclui.