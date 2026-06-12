Comissário europeu saúda “progressos significativos” de Portugal no controlo fronteiriço

O comissário europeu para a Administração Interna e Migração, Magnus Brunner, considera que Portugal fez “progressos significativos nas últimas semanas” no novo sistema europeu de controlo fronteiriço, afirmando que houve um reforço de meios que permitiu ultrapassar “problemas iniciais”.

“Houve alguns problemas no início, porque não havia pessoal suficiente nem equipamento suficiente. Mas, agora, Portugal reforçou os seus meios e as coisas estão a correr bastante bem”, afirmou Magnus Brunner numa entrevista conjunta com a agência Lusa e outros órgãos de comunicação social europeus em Bruxelas.

O comissário considerou que o facto de se associar os constrangimentos no aeroporto de Lisboa com a entrada em vigor plena do novo Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês), em 10 de abril, deveu-se a um “mal-entendido mediático, deliberado ou não”.

“O que realmente verificámos — e isto é um bom exemplo — foi que, da primeira vez que surgiram queixas sobre as filas no aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Lisboa nem sequer fazia parte do EES. Portanto, tinha de haver outra razão para isso”, referiu.

Magnus Brunner acrescentou ainda que houve outros mal-entendidos relativos ao EES na Europa, não apenas em Lisboa, referindo que, em alguns casos, houve pessoas que se queixaram de filas que não estavam a ser provocadas devido à entrada em vigor do novo sistema de controlo fronteiriço, que se aplica apenas a cidadãos não pertencentes à União Europeia (UE).

“Diziam: ‘tivemos de ficar à espera nas filas’. E então perguntámos: ‘Mas é cidadão europeu ou não europeu?’. E responderam: ‘claro que sou europeu’. Então não pode ser possível, porque o EES não se pode aplicar aos europeus. Portanto, [a pessoa] ou estava na fila errada, ou talvez estivesse a acontecer outra coisa nesse aeroporto ou nessa fronteira”, disse.

O comissário europeu defendeu que, no geral, o novo sistema de controlo fronteiriço “está a funcionar bem”, referindo que há aeroportos europeus onde “o tempo médio de processamento é de 30 segundos”.

“Outros talvez estejam um pouco mais atrasados, mas tenho de dizer que Portugal fez progressos significativos nas últimas semanas”, disse.

Segundo Magnus Brunner , desde a entrada em vigor plena do EES, em 10 de abril, o sistema já permitiu o processamento de 90 milhões de registos, tendo sido recusadas 40 mil entradas no espaço europeu devido à utilização de documentos falsos.

“Dessas 40 mil recusas, cerca de mil ocorreram porque as pessoas em causa representavam uma ameaça à segurança da UE”, afirmou.

O EES é um sistema automatizado da UE que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à UE.

Este novo sistema, que entrou em vigor pleno no dia 10 de abril, começou a ser progressivamente implementado em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen em 12 de outubro e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

Devido a estes constrangimentos, a PSP tem recorrido à suspensão parcial da recolha dos dados biométricos em “circunstâncias excecionais”, nomeadamente quando “o tempo de espera num posto de fronteira aérea se torne excessivo”, segundo disse à Lusa o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.