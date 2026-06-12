“Dei à SpaceX menos de 10% de chance de sucesso”, admite Musk após maior IPO de sempre

“É certamente difícil de acreditar que uma pequena empresa que começou num armazém vai agora para a bolsa no maior IPO de sempre“, começou por dizer Elon Musk, no lançamento da Spacex na bolsa dos EUA, após a empresa atingir um valor de 1,8 biliões de dólares.

“As pessoas diziam-me que isto [IPO] ia acontecer. Eu achava que ia falhar. (…) Dei à SpaceX menos de 10% de chance para sobreviver. Disse isso muitas vezes às pessoas: ‘Provavelmente vai falhar'”, contou a partir da Starbase, no Texas, perante dezenas e dezenas de trabalhadores da empresa, minutos antes de tocar o sino no Nasdaq.

A história está aí. A companhia não só sobreviveu como entrou para a história.

Musk agradeceu às equipas da SpaceX cujo objetivo vai para lá da construção de foguetões. “Queremos tirar a ficção científica da ficção científica”.

E já lançou a ambição de levar o homem a Marte e quem sabe para lá do Sol.

Com os mercados norte-americanos já abertos, os investidores aguardam a estreia da empresa em bolsa a qualquer momento.

No âmbito da muito aguardada estreia em bolsa, a SpaceX conseguiu levantar 75 mil milhões de dólares junto dos investidores numa oferta inicial de 555,6 milhões de ações, correspondendo a apenas uma fatia 4,25% do total de ações, com um preço de 135 dólares.

Estes números destronaram a petrolífera saudita Aramco no ranking dos maiores IPO da história, que em 2019 conseguiu levantar 29 mil milhões.

(notícia atualizada às 14h54)