“Dei à SpaceX menos de 10% de chance de sucesso”, admite Musk após maior IPO de sempre
A partir da Starbase, no Texas, Elon Musk lembrou o início da Spacex num pequeno armazém e que dizia às pessoas que tinha pouca crença na empresa que acabou de entrar na história dos mercados.
“É certamente difícil de acreditar que uma pequena empresa que começou num armazém vai agora para a bolsa no maior IPO de sempre“, começou por dizer Elon Musk, no lançamento da Spacex na bolsa dos EUA, após a empresa atingir um valor de 1,8 biliões de dólares.
“As pessoas diziam-me que isto [IPO] ia acontecer. Eu achava que ia falhar. (…) Dei à SpaceX menos de 10% de chance para sobreviver. Disse isso muitas vezes às pessoas: ‘Provavelmente vai falhar'”, contou a partir da Starbase, no Texas, perante dezenas e dezenas de trabalhadores da empresa, minutos antes de tocar o sino no Nasdaq.
A história está aí. A companhia não só sobreviveu como entrou para a história.
Musk agradeceu às equipas da SpaceX cujo objetivo vai para lá da construção de foguetões. “Queremos tirar a ficção científica da ficção científica”.
E já lançou a ambição de levar o homem a Marte e quem sabe para lá do Sol.
Com os mercados norte-americanos já abertos, os investidores aguardam a estreia da empresa em bolsa a qualquer momento.
No âmbito da muito aguardada estreia em bolsa, a SpaceX conseguiu levantar 75 mil milhões de dólares junto dos investidores numa oferta inicial de 555,6 milhões de ações, correspondendo a apenas uma fatia 4,25% do total de ações, com um preço de 135 dólares.
Estes números destronaram a petrolífera saudita Aramco no ranking dos maiores IPO da história, que em 2019 conseguiu levantar 29 mil milhões.
(notícia atualizada às 14h54)
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