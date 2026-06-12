Edifícios licenciados diminuem 10,9% no primeiro trimestre

O número de edifícios licenciados no primeiro trimestre caiu 10,9%, para 6,5 mil edifícios, em relação ao período homólogo, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Numa nota sobre obras licenciadas e concluídas, o INE referiu que, nos primeiros três meses do ano, “foram licenciados 6,5 mil edifícios, o que corresponde a uma diminuição homóloga de 10,9%”. Esta redução foi, no entanto, inferior à variação homóloga no trimestre anterior, quando recuou 13,5% face aos últimos três meses de 2024.

O INE registou que o licenciamento de edifícios para construção nova recuou 9,9% (-10,4% no trimestre anterior), enquanto as obras de reabilitação diminuíram 13,2%, “atenuando o decréscimo registado no trimestre precedente (-22,4%)”.

Já o número de edifícios concluídos foi de 3,9 mil, um aumento homólogo de 1,5%, contra uma redução de 4,2% no trimestre anterior.

De acordo com a mesma informação, no segmento de habitação familiar, “o número de fogos licenciados em construções novas diminuiu 3,1%, após o crescimento de 16,9% observado no quarto trimestre de 2025″, enquanto o número de fogos concluídos foi de 3,7%, reforçado face aos 3,6% anteriores.

Já em relação ao trimestre anterior, o número de edifícios licenciados aumentou 9,6%, enquanto o de concluídos recuou 3,7%.

Segundo o INE, no primeiro trimestre, apenas a Região Autónoma da Madeira (12,7%) e o Alentejo (5,0%) tiveram subidas homólogas no número de edifícios licenciados, enquanto Grande Lisboa (-22,3%), Algarve (-19,1%) e Região Autónoma dos Açores (-15,5%) tiveram as descidas mais expressivas.

Entre os edifícios licenciados, 75,8% são destinados a construção nova, dos quais 82,2% tem como finalidade a habitação familiar.

Já no que diz respeito aos edifícios concluídos, houve subidas nas regiões de Oeste e Vale do Tejo (17,4%), Alentejo (12,5%), Grande Lisboa (11,7%) e Península de Setúbal e Região Autónoma da Madeira (ambas com 3,5%), enquanto as restantes tiveram descidas no número de edifícios concluídos.

Entre a construção nova, 82,2% foram edifícios concluídos, dos quais 79,4% destinam-se a habitação familiar.