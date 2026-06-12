Empresas portuguesas utilizam redes sociais acima da média europeia

Portugal posiciona-se em 18º lugar no ranking de 33 países da Europa e em 14º lugar na União Europeia, de acordo com os dados disponibilizados pelo Eurostat.

Mais de metade das empresas portuguesas (63,76%) recorreu às redes sociais para a sua atividade empresarial em 2025. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, este valor coloca Portugal ligeiramente acima da média da União Europeia (63,57%), embora o país continue abaixo do registado na Zona Euro (65,87%). Os dados referem-se a empresas com dez ou mais trabalhadores.

No topo da tabela europeia, os países que lideram a a utilização destas plataformas digitais são Malta (88,20%), Finlândia (87,59%) e Dinamarca (86,05%). No reverso da moeda, estão a Bulgária (41,51%), a Croácia (45,95%) e a Hungria (47,30%).

O percurso digital do tecido empresarial português tem demonstrado uma evolução. Em 2023 — o último ano com dados comparáveis –, a taxa de utilização em Portugal era de 61,08% — próxima dos 61,11% da UE. O salto é ainda maior quando recuamos a 2016, altura em que apenas 44,47% das empresas nacionais e 42,49% das europeias utilizavam estas redes.

À escala europeia, a adesão às redes sociais varia consoante o tamanho da organização e a área de negócio. As grandes empresas — com mais de 250 trabalhadores — dominam o ecossistema digital com uma taxa de utilização de 89,09%. Nas médias empresas, 76,18% das empresas utilizam as redes sociais. Em contrapartida, o indicador desce para os 60,59% quando analisadas as pequenas empresas — entre 10 e 49 trabalhadores.

O ramo da Informação e Comunicação regista a maior taxa de adoção, com 83,15% das empresas ativas nas redes, seguido pelo setor do Alojamento e Restauração. No extremo oposto, menos de metade das empresas ligadas aos Transportes e Armazenagem (44,6%) e à Construção (49,97%) utilizam estas ferramentas de comunicação.