Gestamp vai investir 16,6 milhões para expandir fábrica de Vila Nova de Cerveira

A Gestamp vai investir 16,6 milhões de euros para expandir a unidade de Vila Nova de Cerveira e fabricar novos componentes para veículos elétricos e híbridos. Por ser considerado um investimento de interesse estratégico, vai receber um apoio do Estado português de 4,2 milhões de euros

A Gestamp quer aumentar a capacidade da sua unidade industrial localizada em Vila Nova de Cerveira através “da construção e equipamento de uma nova nave, tendo em vista o fabrico de novos componentes de alta e ultra alta resistência mecânica para veículos elétricos e híbridos”, avançou ao ECO fonte oficial da AICEP.

Em causa está um investimento total que “ronda os 16,6 milhões de euros, prevendo-se, em cruzeiro, a criação líquida de 11 postos de trabalho qualificados”, acrescentou a mesma fonte. A empresa conta com cerca de 500 trabalhadores e produz mais de mil referências de peças estampadas, soldadas ou montadas para várias marcas automóveis.

O projeto foi considerado de “interesse estratégico para a economia nacional ou de determinada região” e, por isso, enquadra-se no Regime Contratual de Investimento (RCI). A minuta do contrato foi aprovada a 6 de fevereiro, na sequência da candidatura apresentada pela empresa ao Sistema de Incentivos à Competitividade Empresarial estabelecido no Regulamento Específico da Área Temática Inovação e Transição Digital (REITD).

“Na sequência da análise levada a cabo pela AICEP, nos termos do RCI, concluiu-se que a referida operação reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros, o que motivou a aprovação da respetiva proposta negocial, integrando, nomeadamente, o incentivo máximo a conceder, taxa e forma de apoio, bem como as condições para a respetiva concessão”, lê-se no despacho assinado pelo secretário de Estado da Economia, João Rui da Silva Gomes Ferreira, e publicado em Diário da República a 8 de junho.

O incentivo acordado foi de 4,2 milhões, sendo atribuído pela AICEP, no âmbito do Regime Contratual de Investimento e financiado por fundos nacionais, explicou ao ECO fonte oficial da AICEP.

A minuta do contrato de investimento foi negociada entre a AICEP e as sociedades Gestamp Cerveira, na qualidade de sociedade promotora, Gestamp Vigo, na qualidade de acionista, e Gestamp Automoción, na qualidade de casa-mãe, explicou a mesma fonte da instituição liderada por Madalena Oliveira e Silva.

A Gestamp já tinha assinado um contrato de investimento com a AICEP para aumentar a capacidade produtiva, mas da fábrica em Oliveira de Azeméis. Contudo, em agosto de 2020, pediu a prorrogação por um ano da data de conclusão do investimento para 11 de junho de 2021, o que foi aceite, sem penalizações “por configurar motivo de força maior decorrente do impacto da Covid-19 na atividade da empresa”. Mas, em dezembro de 2021, a Gestamp Aveiro apresentou à AICEP um pedido de renegociação do contrato de investimento, com base no mesmo argumento, e que foi novamente aceite em março de 2025.

Para adotar a tecnologia de estampagem a quente, inovadora em Portugal, a Gestamp Aveiro recebeu 2,91 milhões de euros do Compete 2020, para um investimento total de 20,64 milhões de euros, enquanto a Gestamp Cerveira recebeu 2,26 milhões de euros para a capacitação tecnológica da unidade industrial, através da implementação de uma prensa inovadora, num investimento total de 9,21 milhões. Além destes apoios comunitários, os contratos de investimento assinados com a AICEP podem ter contrapartidas fiscais, mas essas não são públicas. A Gestamp também já recebeu verbas do PRR — foram 2,59 milhões de euros de apoio para dois projetos levados a cabo pela unidade de Aveiro, de acordo com o portal Mais Transparência.