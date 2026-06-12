Hoje nas notícias: Coesão, professores e metadados

Portugal poderá receber mais 1,64 mil milhões de euros da UE até 2034. No ensino, apenas 213 dos 19.172 professores colocados são novos no sistema. E o líder do SIRP quer rever a Constituição para permitir o acesso a metadados. Estas são algumas das notícias que marcam as capas dos jornais esta sexta-feira.

Portugal ganha 1,64 mil milhões com nova proposta para o orçamento da UE

Antes da proposta cipriota, Portugal tinha previsto receber 33,4 mil milhões de euros entre 2028 e 2034, menos 1,2% do que no atual quadro financeiro plurianual. Contudo, a “nego box” apresentada pela presidência do Conselho da UE prevê um corte global de 2% no orçamento europeu, mas reforça o envelope nacional em 1,64 mil milhões de euros, elevando o montante destinado ao país para mais de 35 mil milhões de euros.

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Concurso colocou 19.172 professores, mas apenas 213 são novos no sistema

No Concurso Nacional de Professores para o ano letivo 2026/2027 foram colocados 19.172 docentes, segundo dados da Agência para a Gestão do Sistema Educativo. No entanto, a Missão Escola Pública alerta que apenas 213 destes professores são novos no sistema de ensino. A porta-voz da MEP sublinha que, dos 19.172 docentes colocados, 14.396 pertencem ao Concurso Interno, tratando-se de professores já vinculados que apenas mudaram de escola, de quadro ou de grupo de recrutamento”.

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Líder das secretas pede revisão da Constituição para aceder a metadados

Vítor Sereno, secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), desafia o poder político a rever a Constituição para permitir às secretas acesso aos metadados de telemóveis em casos de terrorismo, cibercrime ou criminalidade organizada. O líder das ‘secretas’ portuguesas lembra que os metadados podem ser “decisivos para compreen­der redes, padrões de contacto e ligações relevantes em casos de terrorismo, espionagem, sabotagem, proliferação ou ingerência externa”.

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PME vão ter cursos intensivos para acordar para a inteligência artificial

As PME vão ter acesso a cursos intensivos para acelerar a adoção da inteligência artificial, no âmbito de um plano desenhado pelo ministro da Economia, Castro Almeida. A iniciativa prevê dois níveis de formação, arrancando com um projeto-piloto em Leiria, em parceria com a associação empresarial da região, antes de ser expandida a todo o país durante três anos. O investimento estimado é de 70 milhões de euros.

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Contas de Pinto da Costa terão sido esvaziadas antes da morte

As contas de Jorge Nuno Pinto da Costa terão sido esvaziadas nos meses que antecederam a sua morte. O antigo presidente do FC Porto encontrava-se já muito debilitado — várias pessoas próximas garantem que estava acamado e sem plena noção dos seus atos — quando foram realizados levantamentos de elevados montantes. Cláudia Campo, companheira de Pinto da Costa, é visada nas ações judiciais interpostas por Alexandre Pinto da Costa, o filho mais velho do histórico líder dos dragões.

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