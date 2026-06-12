Já é possível pagar à Segurança Social através de MB Way

Pagar contribuições à Segurança Social deverá tornar-se um processo cada vez mais semelhante a pagar uma compra online ou uma subscrição digital. Essa é, pelo menos, a ambição assumida por João Oliveira, coordenador da área de receitas e contas da Segurança Social, no terceiro episódio do podcast Simplifica – O Podcast Sobre a Transformação Digital na Segurança Social, do ECO.



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O responsável revela algumas das medidas que têm vindo a ser implementadas para tornar os pagamentos mais simples, rápidos e seguros, num esforço de modernização que passa por uma aplicação móvel redesenhada, pelo MB Way, pelo IBAN virtual e por novas ferramentas destinadas às empresas.

“Hoje em dia, as empresas e os cidadãos pretendem pagar, seja uma obrigação contributiva, seja o que for, da mesma forma como pagam uma conta de um jantar ou uma compra online. Com facilidade e com simplicidade”, explica João Oliveira. “Estamos a fazer um esforço muito grande para trazer alguma agilidade à forma como se regularizam valores junto da Segurança Social”, acrescenta.

Uma das novidades com maior adesão tem sido a integração do MB Way no portal e na aplicação da Segurança Social, que permite ao utilizador selecionar esta forma de pagamento, receber uma notificação no telemóvel e concluir a operação em poucos segundos. “Disponibilizamos logo o comprovativo” e a situação fica regularizada na conta corrente do contribuinte, detalha.

Outra funcionalidade destacada é o chamado IBAN virtual, que, apesar do nome técnico, trata-se de uma solução pensada para simplificar transferências bancárias. Em vez de recorrer a referências de multibanco tradicionais, o sistema gera uma conta específica para um determinado pagamento, valor e prazo. “Funciona um bocadinho como se fosse uma referência”, explicou.

A transformação digital não se limita, porém, aos meios de pagamento e alarga-se à disponibilização de informação em tempo real, permitindo que cidadãos, trabalhadores independentes e empresas acompanhem a sua situação contributiva através do portal ou da aplicação móvel.

O que tenho para regularizar? O que está regularizado? O que paguei? O que falta pagar? Tudo isso está disponível tanto na nossa app como no site da Segurança Social João Oliveira Coordenador da Área de Receitas e Contas

Para as empresas, uma das novidades passa pela criação de subcontas de utilizador para facilitar a gestão e a rastreabilidade. Até agora, muitas organizações partilhavam as mesmas credenciais de acesso entre vários colaboradores, uma prática que levanta riscos de segurança. Com o novo sistema, cada trabalhador – como o contabilista ou o gestor da empresa – pode ter o seu próprio acesso, com permissões específicas.

“Isto significa que a conta da empresa é uma conta-mãe e a empresa pode criar tantas subcontas quantas necessárias”, explica João Oliveira. Além de aumentar a segurança, a medida permite identificar quem realizou cada operação e atribuir diferentes níveis de acesso consoante as funções que cada um desempenha.

“É muito oneroso para o cidadão ou para uma empresa deslocar-se fisicamente a uma tesouraria da Segurança Social”, reconhece o responsável, que aponta a digitalização dos processos como uma forma de reduzir deslocações aos balcões de atendimento para quem prefira a interação digital. A estratégia, aponta, passa por reservar os serviços presenciais para situações mais complexas, deixando pagamentos, pedidos de documentos ou consultas de informação para os canais digitais.

O objetivo final, admite João Oliveira, é que a relação com a Segurança Social se torne praticamente invisível. “Queremos que pagar à Segurança Social seja o mais transparente, seja o menos incomodativo possível para as pessoas e para as empresas”, sublinha.

Assista ao episódio completo do Simplifica – O Podcast sobre a Transformação Digital da Segurança Social no vídeo abaixo. Se preferir, ouça a versão podcast no Spotify ou na Apple Podcasts.