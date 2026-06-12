BRANDS' ECO Já é possível pagar à Segurança Social através de MB Way
Aplicação móvel, IBAN virtual e subcontas para empresas estão entre as ferramentas criadas para reduzir burocracia e aproximar os serviços dos cidadãos. Saiba tudo no novo episódio do Simplifica.
Pagar contribuições à Segurança Social deverá tornar-se um processo cada vez mais semelhante a pagar uma compra online ou uma subscrição digital. Essa é, pelo menos, a ambição assumida por João Oliveira, coordenador da área de receitas e contas da Segurança Social, no terceiro episódio do podcast Simplifica – O Podcast Sobre a Transformação Digital na Segurança Social, do ECO.
O responsável revela algumas das medidas que têm vindo a ser implementadas para tornar os pagamentos mais simples, rápidos e seguros, num esforço de modernização que passa por uma aplicação móvel redesenhada, pelo MB Way, pelo IBAN virtual e por novas ferramentas destinadas às empresas.
“Hoje em dia, as empresas e os cidadãos pretendem pagar, seja uma obrigação contributiva, seja o que for, da mesma forma como pagam uma conta de um jantar ou uma compra online. Com facilidade e com simplicidade”, explica João Oliveira. “Estamos a fazer um esforço muito grande para trazer alguma agilidade à forma como se regularizam valores junto da Segurança Social”, acrescenta.
Uma das novidades com maior adesão tem sido a integração do MB Way no portal e na aplicação da Segurança Social, que permite ao utilizador selecionar esta forma de pagamento, receber uma notificação no telemóvel e concluir a operação em poucos segundos. “Disponibilizamos logo o comprovativo” e a situação fica regularizada na conta corrente do contribuinte, detalha.
Outra funcionalidade destacada é o chamado IBAN virtual, que, apesar do nome técnico, trata-se de uma solução pensada para simplificar transferências bancárias. Em vez de recorrer a referências de multibanco tradicionais, o sistema gera uma conta específica para um determinado pagamento, valor e prazo. “Funciona um bocadinho como se fosse uma referência”, explicou.
A transformação digital não se limita, porém, aos meios de pagamento e alarga-se à disponibilização de informação em tempo real, permitindo que cidadãos, trabalhadores independentes e empresas acompanhem a sua situação contributiva através do portal ou da aplicação móvel.
O que tenho para regularizar? O que está regularizado? O que paguei? O que falta pagar? Tudo isso está disponível tanto na nossa app como no site da Segurança Social
Para as empresas, uma das novidades passa pela criação de subcontas de utilizador para facilitar a gestão e a rastreabilidade. Até agora, muitas organizações partilhavam as mesmas credenciais de acesso entre vários colaboradores, uma prática que levanta riscos de segurança. Com o novo sistema, cada trabalhador – como o contabilista ou o gestor da empresa – pode ter o seu próprio acesso, com permissões específicas.
“Isto significa que a conta da empresa é uma conta-mãe e a empresa pode criar tantas subcontas quantas necessárias”, explica João Oliveira. Além de aumentar a segurança, a medida permite identificar quem realizou cada operação e atribuir diferentes níveis de acesso consoante as funções que cada um desempenha.
“É muito oneroso para o cidadão ou para uma empresa deslocar-se fisicamente a uma tesouraria da Segurança Social”, reconhece o responsável, que aponta a digitalização dos processos como uma forma de reduzir deslocações aos balcões de atendimento para quem prefira a interação digital. A estratégia, aponta, passa por reservar os serviços presenciais para situações mais complexas, deixando pagamentos, pedidos de documentos ou consultas de informação para os canais digitais.
O objetivo final, admite João Oliveira, é que a relação com a Segurança Social se torne praticamente invisível. “Queremos que pagar à Segurança Social seja o mais transparente, seja o menos incomodativo possível para as pessoas e para as empresas”, sublinha.
Assista ao episódio completo do Simplifica – O Podcast sobre a Transformação Digital da Segurança Social no vídeo abaixo. Se preferir, ouça a versão podcast no Spotify ou na Apple Podcasts.
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