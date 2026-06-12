Mundial 2026

Jogo de estreia do Mundial 2026 visto por quase 1,5 milhões em Portugal

 Rafael Correia e ,

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo inaugural do Mundial de Futebol 2026, que opôs o México à África do Sul no Estádio Azteca — Cidade do México — perante 80.000 espetadores, terminou com a vitória da seleção mexicana por 2-0, numa partida que ficou marcada por três expulsões. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 1.489.399 telespetadores, com a transmissão dividida entre a TVI, a Sport TV 1 e a Sport TV 5.

De acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M, a TVI captou 92% dos telespetadores sintonizados no jogo — o que corresponde a cerca de 1 milhão e 372 mil indivíduos. A Sport TV 1 reuniu 6% da audiência — 90 mil — e a Sport TV 5 captou os restantes 2% — 27 mil.

No conjunto das três emissões do jogo registou-se um público ligeiramente mais masculino (52%), face aos 48% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 48% do total.

O torneio prosseguiu esta sexta-feira com o confronto entre a Coreia do Sul e a República Checa, partida na qual os sul-coreanos saíram vitoriosos por 2-1. Esta noite, o Canadá defronta a Bósnia e Herzegovina às 20h, com emissão assegurada pela LiveMode TV, SIC e Sport TV. Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.

Numa análise mais generalista ao histórico da competição, a Dentsu recorda que o Mundial de 2014, realizado no Brasil, continua a ser o evento desportivo com maior audiência acumulada em Portugal, registando 57 milhões de telespectadores. O Mundial do Qatar (2022) ocupa o segundo lugar, com 54 milhões, seguido da edição do Euro 2004, realizada em Portugal, que acumulou 51 milhões.

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