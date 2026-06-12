LALIGA BARES integra o Bar TV Mundial

A LALIGA BARES começou a distribuir o Bar TV Mundial, um canal que transmite todos os jogos da competição aos estabelecimentos aderentes e que inclui ainda programação especial com antevisões, resumos, análises e conteúdos editoriais concebidos para acompanhar a experiência do adepto ao longo de todo o torneio.

A iniciativa arranca a coincidir com o início da competição. De acordo com um estudo da LALIGA sobre hábitos de consumo e visualização de desporto em bares em Espanha, um em cada quatro adeptos de futebol prefere ver os jogos num bar, principalmente pela possibilidade de os partilhar com amigos ou familiares, pelo ambiente que se cria e pelo caráter social da experiência.

O Bar TV Mundial oferece uma cobertura completa do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 com uma programação contínua que combina jogos em direto, conteúdos históricos, espaços de atualidade, análises e resumos, de forma a que os bares aderentes à LALIGA BARES possam manter uma oferta de entretenimento reforçada durante todo o verão. A grelha inclui transmissões dedicadas ao Mundial e formatos complementares que ampliam a experiência para além do jogo, com uma programação concebida para gerar afluência e permanência no estabelecimento.

Para além do Mundial, a LALIGA BARES contará com uma programação desportiva que inclui, em destaque, as eliminatórias da LALIGA HYPERMOTION e, como novidade neste verão, as eliminatórias da Primera Federación Versus E-Learning. Desta forma, o futebol nacional manterá a sua presença nos estabelecimentos para além do calendário regular da LALIGA.

Continuarão também a fazer parte da programação competições de grande audiência, como o MotoGP e a Fórmula 1, através dos canais DAZN Bar e DAZN F1 Bar, reforçando a variedade de conteúdos disponíveis para os estabelecimentos e os seus clientes durante os meses de verão.

Com esta oferta de conteúdos, a LALIGA indicou que reafirma o seu compromisso com o setor HORECA como “um aliado estratégico”. A LALIGA BARES é o serviço da LALIGA dirigido ao setor HORECA, que permite aos estabelecimentos oferecer desporto em direto nos seus locais, com acesso a uma ampla programação de competições nacionais e internacionais.