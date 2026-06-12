Maioria das Áreas Marinhas Protegidas do Mediterrâneo não estão preservadas

Cientistas e especialistas participantes no Simpósio da Bluewave Alliance (BWA), promovido pela ISDIN, alertaram que apenas 3% das Áreas Marinhas Protegidas (AMP) do Mediterrâneo estão realmente preservadas. As AMP têm sido consideradas uma das ferramentas mais poderosas para proteger e regenerar a vida marinha, mas os especialistas salientam que não basta declarar uma zona como protegida, é também necessário geri-la, vigiá-la e aplicar medidas concretas para conservar os seus ecossistemas.

Foi isso que ficou patente no evento central dos Bluewave Days, que reuniu no Port Olímpic de Barcelona cientistas, empresas, investigadores e ativistas ambientais para abordar os desafios que a recuperação do Mediterrâneo, o mar mais poluído do planeta, enfrenta. Segundo alertaram, 25% do Mediterrâneo espanhol já conta com Áreas Marinhas Protegidas (AMP) – espaços naturais designados para a proteção de ecossistemas, comunidades ou elementos biológicos ou geológicos que requerem proteção especial –, mas apenas em 3% a proteção é efetiva.

“Na ecologia, falamos de “parques no papel” porque são áreas marinhas que, apesar de estarem classificadas como protegidas, continuam a permitir atividades destrutivas para a biodiversidade, como a pesca de arrasto de fundo. Isto acontece porque existem no papel, mas depois não são geridas de forma a proteger os ecossistemas marinhos e permitir a sua recuperação”, explicou Joaquim Garrabou, membro do comité científico da BWA, investigador do ICM-CSIC e especialista em conservação marinha.

Durante a inauguração dos Bluewave Days, o CEO da ISDIN, Juan Naya, destacou o valor da Bluewave Alliance, que surgiu há quatro anos com o objetivo de criar uma aliança de cientistas, empreendedores da sustentabilidade, empresas e instituições para trabalhar em prol de mares e oceanos mais saudáveis e belos. “Somos uma comunidade que avança. Já plantámos mais de 87 mil mudas de posidónia no Mediterrâneo em conjunto com a Associação Vellmarí, também retirámos 500 toneladas de plástico em conjunto com a Gravity Wave e sensibilizámos mais de sete mil crianças que participaram nos nossos workshops educativos”, sublinhou Naya.

A diretora de Inovação da Câmara Municipal de Barcelona, Anna Majó, também destacou durante a sua intervenção “a espetacular atividade” da BWA na proteção do meio marinho, e sublinhou que esta é “uma questão que é importante para Barcelona, por ser um dos seus maiores trunfos”.

Nas “Blue Talks”, os investigadores Xavier Turon (CEAB-CSIC) e Paula López (Observadores del Mar) apresentaram os seus projetos sobre biodiversidade marinha, enquanto a mesa redonda “El salto azul” enfatizou o poder da sensibilização através da divulgação. Taïme Smit Pellure (Acción Océanos), Andrea Spinelli (Spinelli UW Experience), Alex Avello (Oceavida) e o investigador Charlie Sarria concordaram na importância de manter o otimismo em relação à recuperação, bem como de aproximar a ciência do conjunto da sociedade, sobretudo através da educação das crianças, que irão herdar os nossos mares.

Futuro

A sessão “O futuro do nosso mar”, na qual participaram investigadores como Miquel Canals e Àlex Aguilar (Universidade de Barcelona), Emma Cebrián (CEAB-CSIC) e Josep Lluís Pelegrí (ICM-CSIC), apontou as causas que degradam os ecossistemas, como o aquecimento de 1,5 graus centígrados das suas águas ou os efeitos da pesca. Outro dos painéis de debate, moderado pela ESG Manager da ISDIN, Esther Villa, centrou-se no compromisso das empresas com a sustentabilidade. Neste painel, Juan Naya, CEO da empresa, sublinhou que “na ISDIN trabalhamos para não sermos parte do problema, mas sim da solução, e para que a pegada deixada pela nossa atividade seja a menor possível, apostando em produtos recicláveis, ingredientes respeitadores do ambiente e um retorno claro para a comunidade”.

Também contribuíram com a sua visão Carlos Sanchez-Llibre, Chief Brand Officer e cofundador da A Mar es Espectacular; Alberto Espinós, CEO e fundador da Tropicfeel; e Emma Cobos, diretora de Inovação e Estratégia da Economia Azul do Porto de Barcelona. Todos eles salientaram que o compromisso com a sustentabilidade deve estar no cerne das empresas, na sua estratégia, e requer liderança.

O Simpósio contou ainda com a intervenção de Héctor Salvador, piloto de submarinos e único espanhol a descer à Fossa das Marianas, um dos pontos mais profundos do oceano (10 700 metros), onde pôde observar o impacto que a atividade humana tem mesmo nas profundezas marinhas: novas espécies animais nunca antes vistas e descobertas na expedição estavam rodeadas de microplásticos, tendo-os até ingerido. Olivia Mandle e Puri Canals (Global Network of MPA Manager Networks) protagonizaram um diálogo intergeracional sobre ciência, natureza e consciência.

O evento central dos Bluewave Days encerrou com a exibição de um dos dois novos episódios de Waves of Tomorrow, a série documental impulsionada por Pol Ramos e Maria Barbena, fundadores da Odicean, em conjunto com a Bluewave Alliance para redescobrir e proteger o Mediterrâneo, mostrando as suas joias mais valiosas. O episódio apresentou o sucesso da regeneração dos ecossistemas marinhos nas AMP de La Isla del Toro e das Ilhas de Malgrat, em Maiorca.

Após o Simpósio, o dia culminou com a entrega dos Bluewave Awards, que reconhecem o compromisso, a trajetória e o impacto de três figuras de referência que, ao longo de gerações e em diferentes disciplinas, contribuem para a proteção e recuperação dos nossos mares. Os premiados foram Àlex Aguilar (Bluewave Science Award), Josep Pascual (Bluewave Conservation Award) e Carlota Bruna (Bluewave Awareness Award).