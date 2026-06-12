McDonald’s Portugal recruta Vitinha para campanha do Mundial de futebol

A campanha, desenhada nacionalmente pela TBWA\BBDO e com planeamento de meios da OMD, materializa-se numa coleção de sete copos comemorativos, um deles exclusivo do mercado português.



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“Vive o Mundial no Mac” é o mote da nova campanha da McDonald’s Portugal desenvolvida no âmbito do FIFA World Cup 26, evento do qual a marca é patrocinadora oficial há mais de 30 anos. O jogador Vitinha é o protagonista da iniciativa a nível nacional. A campanha, que arrancou na terça-feira, 9 de junho, materializa-se numa coleção de sete copos comemorativos, num molho de edição limitada (molho Big Mac) e fitas inspiradas na celebração do jogador português.

A coleção conta com seis copos globais e um exclusivo para o mercado português dedicado a Vitinha. Os restantes modelos celebram figuras de diferentes gerações e universos, como David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Lamine Yamal, Thierry Henry, Heung-Min Son e a icónica personagem Grimace. Os consumidores recebem aleatoriamente um copo colecionável (dos sete existentes) e o molho FIFA de edição limitada, na compra de qualquer McMenu Regular ou McMenu Grande, por mais um euro. A oferta está disponível até 20 de julho.

Além do copo, o jogador da Seleção Nacional inspira uma fita especial baseada na sua celebração em campo — “à la Vitinha”. Estas fitas serão distribuídas em várias ativações pelo país e através da app oficial da marca. A campanha será ainda assinalada, no dia 17 de junho, com um evento especial de celebração do primeiro jogo de Portugal no Mundial.

Na aplicação, os utilizadores podem participar em jogos diários, como o Wedge the Arches, para ganhar cupões de desconto e fitas (atribuídas até 30 de junho). O jogo vai manter-se disponível até 20 de julho.

No campo digital, a McDonald’s associou-se ainda à LiveMode TV como parceiro de ativação digital da campanha. A parceria inclui transmissões em direto de jogos, formatos de interação, momentos de call-to-action, branded content, presença visual da marca e conteúdos com influenciadores LiveMode x McDonald’s nas redes sociais.

A campanha conta ainda com vários filmes que dão vida ao conceito “Vive o Mundial no Mac”. Um dos filmes reúne nomes como Lamine Yamal, Heung-Min Son, David Beckham, Thierry Henry e Ronaldinho Gaúcho, incluindo uma cena local com fãs portugueses e Vitinha.

Outro filme centra-se no jogador português e no colecionismo dos copos, num momento em que Vitinha chega a um restaurante McDonald’s, é recebido por fãs e acaba por transformar um copo em branco numa ilustração de si próprio.

“O Mundial da FIFA é uma altura muito especial para todos, capaz de unir pessoas, famílias, amigos e fãs de diferentes gerações e geografias em torno da mesma emoção. Com a campanha ‘Vive o Mundial no Mac’, queremos trazer essa energia para os nossos restaurantes, para a App e para os vários pontos de contacto da marca, criando uma experiência que junta futebol, cultura popular e momentos de celebração“, explica João Pedro Machado, diretor de marketing e transformação digital da McDonald’s Portugal, citado em comunicado.

“Em Portugal, a presença do Vitinha torna esta campanha ainda mais próxima dos fãs portugueses, dando expressão local a uma plataforma global e convidando todos a viver o Mundial no Mac: com um copo na mão, uma fita em movimento e muita vontade de celebrar”, acrescenta ainda.

“É um orgulho poder representar Portugal nesta campanha da McDonald’s ao lado de grandes nomes do futebol mundial. Fico feliz por fazer parte desta coleção de copos e por ver a criatividade e o cuidado que foram colocados no meu. Gostei especialmente da integração da minha celebração com a fita na campanha e da forma tão original como ganhou vida. Seria incrível ver a minha celebração crescer e espalhar-se entre os adeptos durante o torneio”, declara Vitinha, jogador da Seleção Portuguesa de Futebol.

A campanha está presente nos restaurantes McDonald’s, na app, nos canais digitais e na comunicação da marca, com uma estratégia 360º que inclui televisão, exterior, digital, rádio, redes sociais e ativações especiais. A criatividade da campanha nacional é da TBWA\BBDO e o planeamento de meios da OMD.