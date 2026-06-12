Ataque ao Irão

Direto MNE iraniano afasta conclusão de acordo com EUA e rejeita cedências

  • ECO
  • 7:53

Trump ter afirmado que um acordo poderia ser assinado já este fim de semana. Brent negociado abaixo dos 90 dólares.

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MNE iraniano afasta conclusão de acordo com EUA e rejeita cedências

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