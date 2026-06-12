Direto MNE iraniano afasta conclusão de acordo com EUA e rejeita cedências
Trump ter afirmado que um acordo poderia ser assinado já este fim de semana. Brent negociado abaixo dos 90 dólares.
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MNE iraniano afasta conclusão de acordo com EUA e rejeita cedências
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