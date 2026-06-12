Nuno Mendes é uma das “Backyard Legends” da Adidas

O jogador é o rosto da adaptação nacional da campanha global "Backyard Legends", com execução local da Wolt e planeamento de meios da EssenceMediacom.

O futebolista Nuno Mendes é o protagonista da adaptação local da campanha “Backyard Legends” da Adidas. Inspirada no espírito das festas populares portuguesas — das bandeirinhas aos manjericos — a campanha procura trazer para Portugal a energia do futebol jogado com liberdade, criatividade e confiança, criando uma interpretação própria da mensagem global “You Got This”. Esta nova fase da campanha ganhou destaque a partir de quarta-feira, 10 de junho, com presença em OOH, DOOH, TikTok e Uber.

A aposta no internacional português como rosto em Portugal pretende reforçar “a ligação entre a nova geração do futebol português e a ideia central da campanha, a de que as lendas também nascem fora dos grandes palcos, nos espaços onde o jogo começa de forma livre, criativa e sem pressão”, explica a marca, em comunicado.

A campanha conta com um plano de OOH estático e digital nas principais cidades do país. No contexto da ativação portuguesa, o TikTok terá um papel relevante na forma como a campanha se aproxima das novas gerações. “Enquanto plataforma onde futebol, cultura, entretenimento e criatividade se cruzam naturalmente, o TikTok permite adaptar a narrativa Backyard Legends aos códigos de consumo do target da Adidas, reforçando a presença da campanha num território digital-first e altamente participativo”, nota a empresa.

Ainda nesta fase, a marca capitalizou o momento cultural dos concertos de Bad Bunny em Lisboa, através de uma ativação contextual junto ao Estádio da Luz, palco dos concertos. A presença incluiu OOH, DOOH, social, vídeo e ativação através da Uber, “impactando consumidores em deslocação para os concertos”.

A campanha portuguesa com o Nuno Mendes foi executada pela Wolt, estando o PR a cargo da Taylor. A agência de meios global da Adidas é a EssenceMediacom, sendo que trabalham diretamente com o escritório de Lisboa.

O lançamento global de “Backyard Legends”, apresentado pela Adidas a 7 de maio de 2026, incluiu um filme protagonizado por Timothée Chalamet, ao lado de nomes como Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman, Zinedine Zidane, David Beckham e Alessandro Del Piero.

Esta primeira fase de campanha global já tinha sido ativada em Portugal durante o mês de maio, com presença em cinema, televisão, CTV/VOD, social e digital, incluindo YouTube, Meta, TikTok e Uber.