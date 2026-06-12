O século do arquiteto Frank Gehry em exposição na Ala Álvaro Siza em Serralves
Exposição "O Século de Gehry" fica patente até 30 de dezembro na Ala Álvaro Siza do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto.
A exposição “O Século de Gehry”, o “grande arquiteto do século XX”, está patente na Ala Álvaro Siza do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, a partir desta sexta-feira, com 19 dos seus projetos mais “inovadores e influentes”.
Maquetas de alguns dos mais icónicos edifícios de arquitetura de Gehry, como do Museu de Guggenheim Bilbao, em Espanha, a Walt Disney Concert Hall nos EUA, e a Fondation Louis Vuitton, em França, fazem parte dos 19 projetos eleitos da exposição retrospetiva dedicada à carreira de Frank Gehry (1929-2025), considerado “o grande arquiteto do final do século XX e início do século XXI” pelo arquiteto português Álvaro Siza Vieira, Prémio Pritzker em 1992.
“Talvez a maior exposição do ano [de Serralves], diria, em qualquer sítio do mundo, não apenas em Serralves, porque de facto é a figura maior, ou como disse há pouco, citando Siza, é o grande arquiteto do final do século XX e início do século XXI”, declarou aos jornalistas o diretor de Arquitetura da Fundação de Serralves, António Choupina, e curador da exposição “O Século de Gehry”.
Durante a visita de imprensa à exposição “O Século de Gehry”, na Ala Álvaro Siza de Serralves, António Choupina destacou os vários esquissos e as maquetes dos projetos de arquitetura de Gehry, que colaborou com Álvaro Siza Vieira no plano diretor da ArtCenter College of Design, em Pasadena, nos EUA, e com quem desenvolveu um diálogo e uma amizade duradouros.
É, segundo o curador, “uma exposição com uma envergadura importante, não só do ponto de vista do que é a instituição do trabalho, mas também por celebrar a sua vida, que infelizmente nos deixou recentemente (…). É uma celebração também da sua visão do mundo (…), do seu olhar sempre novo, de questionar todas as coisas, mesmo as óbvias”, e que foi concebida em parceia com os Gehry Partners, de Frank Gehry, e com o Getty Institute.
A exposição “O Século de Gehry” estende-se por oito capítulos temáticos e é composta por “maquetes de grande escala” e “delicadas”, sendo muitas delas dos anos 70, explicou António Choupina, realçando que foi importante ter trabalhado de perto com o filho de Gehry.
“Tivemos o privilégio de ter muitas conversas durante a montagem, todos os dias ao almoço, ao jantar, e mesmo durante a montagem, porque, como veem, há vários filmes com o Frank Gehry a falar na televisão, que é algo emotivo, naturalmente, como não poderia deixar de ser. E portanto, para ele, este é um projeto também de muito carinho. Para mim foi importantíssima esta colaboração com ele [o filho de Gehry], do ponto de vista do design expositivo, justamente para que também a família e o escritório [de Gehry] sentissem a exposição como sendo parte deles e como uma extensão deste momento, que é sempre uma transição difícil – mas também uma espécie de fechar de ciclo, que abre ciclos novos”.
Questionado sobre quais as maquetes que destacaria, dos 19 projetos selecionados para a exposição, o curador afirmou que era inevitável falar dos projetos do Walt Disney Concert Hall, na sua construção, que tem ainda os esquissos todos do projeto, e gravados na maquete de como estava a resolver a rampa de entrada. “É uma maquete mesmo de intervenção pessoal”.
A cabeça de cavalo do DZ Bank, em Berlim (Alemanha, 1994-99), é outra das obras em destaque pelo curador da exposição, considerada uma “peça quase de joalharia”. Feita de propósito para a exposição, foi a maquete do projeto de Pasadena (EUA), em conjunto com Álvaro Siza.
Para sublinhar a amizade entre o arquiteto de origem canadiana e o arquiteto português, a exposição conta com o capítulo intitulado “Cruzar linhas: de Los Angeles a Portugal” onde se pode descobrir a maquete do ArteCenter College Design em Pasadena (Califórnia, EUA) e projeto para o Parque Mayer (Lisboa, Portugal, 2003-4).
A amizade entre os dois arquitetos fortalece-se ao longo dos anos ao ponto de se inspirarem mutuamente, mas as picardias profissionais existiam entre ambos.
“Vão se picando mutuamente, vão-se influenciando, potenciando a obra de cada um”, disse António Choupina. “Um vai questionando mais a sua curvilinearidade, o outro vai questionando a questão ortogonal [ângulo de 90 graus], e no fundo quase trocam de papéis. A certa altura invertem [mesmo] papéis: um é mais ortogonal do que o outro, que é mais curvilíneo do que o outro. E vão estabelecendo um diálogo do que é harmonia no fundo. Não importa se um é ‘curva’ ou se o outro é ‘reto’. O que importa é a harmonia do conjunto projetual”, concluiu o curador.
Frank Gehry nasceu em Toronto (Canadá), tendo-se mudado com a família para Los Angeles em 1947. Obteve um bacharelato em Arquitetura pela Universidade do Sul da Califórnia em 1954 e prosseguiu estudos de Planeamento Urbano na Graduate School of Design, da Universidade de Harvard (EUA). Recebeu o Prémio Pritzker em 1989.
“O Século de Gehry” fica patente até 30 de dezembro de 2026.
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