Política

Direto Proposta de lei da Prestação Social Única baixa à especialidade sem votação

1

No Parlamento, ministra da tutela defendeu que a medida incentiva o regresso ao trabalho, mas está disponível para 'melhorias' na especialidade. Esquerda fala em "escravidão social".

O Parlamento debateu esta sexta-feira uma proposta do Governo que visa autorizar o Executivo a criar a Prestação Social Única (PSU). Tal como o Chega tinha acordado com o PSD, o diploma desceu à especialidade sem votação. O acordo foi sinalizado na quinta-feira pelo presidente do Chega, André Ventura, que garantiu que o grupo parlamentar social-democrata aceitou seis das sete exigências do partido, ficando de fora uma relacionada com o recebimento do apoio por imigrantes. A ministra do Trabalho foi questionada, mas recusou revelar o valor do apoio.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Proposta de lei da Prestação Social Única baixa à especialidade sem votação

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PSU sem votação ‘compra’ tempo ao Governo para negociar

Ânia Ataíde,

Solução para fintar eventual chumbo deverá passar por descer à especialidade sem votação. PSD cedeu em seis das sete propostas. Acesso de imigrantes dominará negociações com prazo de uma semana.