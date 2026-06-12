Proposta de lei da Prestação Social Única baixa à especialidade sem votação

O Parlamento debateu esta sexta-feira uma proposta do Governo que visa autorizar o Executivo a criar a Prestação Social Única (PSU). Tal como o Chega tinha acordado com o PSD, o diploma desceu à especialidade sem votação. O acordo foi sinalizado na quinta-feira pelo presidente do Chega, André Ventura, que garantiu que o grupo parlamentar social-democrata aceitou seis das sete exigências do partido, ficando de fora uma relacionada com o recebimento do apoio por imigrantes. A ministra do Trabalho foi questionada, mas recusou revelar o valor do apoio.

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