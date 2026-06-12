Porto Business School prepara nova edição de programa de gestão de luxo

A Porto Business School vai lançar uma nova edição do Advanced Program Leading the Luxury Business, uma formação executiva dirigida a líderes, gestores e especialistas que trabalham, ou pretendem trabalhar, no universo do luxo. O programa arranca a 21 de setembro e propõe uma abordagem que cruza gestão, cultura, posicionamento de marca, comportamento do consumidor e experiências exclusivas. É a segunda edição deste programa, de novo liderada pelo consultor António Paraíso.

Este programa pretende desenvolver aquilo que a Porto Business School define como uma “sensibilidade refinada” sobre o setor, olhando para o luxo simultaneamente como fenómeno cultural, estratégia de negócio e experiência de marca. “Os participantes serão também capacitados para melhorar o posicionamento de marca e cultivar uma mentalidade de luxo que integre herança, criatividade e as crescentes aspirações dos consumidores de alto nível”, diz a escola, em comunicado.

A formação foi desenhada para profissionais com experiência em áreas como moda, hospitality, cosmética, joalharia, media, design, imobiliário ou outros segmentos relacionados com marcas e serviços premium. “A primeira edição do programa reuniu participantes com um perfil marcadamente executivo e multidisciplinar, com um background diversificado que abrange áreas como gestão, arquitetura, design, direito ou relações internacionais e setores de atividade desde moda e hotelaria até banca, imobiliário e saúde”, afirma a PBS. “Destacou-se, ainda, a forte presença de cargos de liderança, como CEO, diretores gerais, creative directors e responsáveis de marketing e vendas, evidenciando o posicionamento do programa junto de decisores e gestores de topo”, acrescenta.

O programa tem um valor de 6.750 euros e combina aulas presenciais imersivas no Porto com sessões online ao vivo. A vertente presencial inclui masterclasses, workshops e visitas a locais e marcas ligadas ao universo do luxo. Entre as experiências previstas estão visitas ao Museu de Serralves e a marcas de setores como o automóvel, a relojoaria e a moda.

A formação integra ainda um Capstone Project, através do qual os participantes aplicam os conceitos adquiridos a um caso real do setor, aproximando a aprendizagem da realidade concreta das marcas e dos negócios de luxo.

A direção do programa está a cargo de António Paraíso, consultor com experiência internacional no setor e ligação a marcas como Jaguar Land Rover, L’Oréal, Porsche e Armani. O corpo docente reúne especialistas internacionais, vários dos quais integram o ranking Top Luxury Speakers of the World 2026, da World Luxury Chamber of Commerce. Entre os nomes associados ao programa estão Philippe Guillaumet, antigo presidente da Richemont Ibéria, com percurso em casas como Cartier e Christofle; Susanna Nicoletti, profissional com mais de 25 anos de experiência em marketing de luxo e passagem por marcas como Ferragamo, Prada e Dior; e Anabela Machado, psicóloga especializada na psicologia do cliente de luxo, com experiência académica e empresarial.