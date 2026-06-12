Proprietário da Telefónica Peru está entre os 25 empresários mais influentes da América Latina

O empresário argentino José Luis Manzano, recentemente protagonista da aquisição da Telefónica Peru, figura entre os 25 líderes empresariais mais influentes da América Latina, de acordo com o relatório especial elaborado pelo Instituto Coordenadas de Governança e Economia Aplicada. O estudo analisa as principais figuras económicas da região com base em critérios como capacidade de transformação empresarial, liderança setorial, influência regional, geração de valor e projeção internacional.

Segundo o Instituto Coordenadas, Manzano ocupa uma posição singular no panorama empresarial latino-americano, ao combinar experiência institucional, visão estratégica e uma ampla atividade empresarial em setores considerados essenciais para o crescimento económico.

O relatório destaca que, após a sua etapa de responsabilidade pública na Argentina durante os anos 90, desenvolveu uma plataforma empresarial com presença nos setores da energia, distribuição elétrica, telecomunicações, infraestruturas e meios de comunicação, tornando-se um dos empresários mais diversificados da região.

Entre os fatores que justificam a sua inclusão no ranking figura a recente aquisição da Telefónica Peru, considerada pelos autores do estudo como uma das operações corporativas mais relevantes do setor das telecomunicações na América Latina nos últimos anos.

O Instituto Coordenadas salienta, além disso, que Manzano foi uma das figuras empresariais que interpretou desde cedo o alcance económico e político do fenómeno representado por Javier Milei na Argentina, antecipando uma mudança estrutural no modelo económico do país.

De acordo com o relatório, a sua relevância não decorre exclusivamente da dimensão patrimonial dos seus ativos, mas sim da sua capacidade de operar simultaneamente em setores estratégicos, da sua influência regional e da sua participação em processos de transformação económica de longo prazo.

A inclusão de José Luis Manzano no grupo de referência dos 25 empresários mais influentes da América Latina reforça a sua posição como um dos principais líderes empresariais da região e como uma das figuras com maior projeção internacional no atual ciclo económico ibero-americano.