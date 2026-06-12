WhatsApp, Facebook ou Instagram em baixo devido a falha técnica

Os serviços da Meta ficaram inoperáveis devido a uma aparente grande falha técnica. Os problemas, apesar de não terem sido globais, afetaram a interação dos utilizadores principalmente na app e no site do Facebook Messenger, assim como do Instagram e WhatsApp.

Os últimos dois serviços acima referenciados permaneceram em grande parte online, apesar de os sistemas tecnológicos de background que recorrem são os mesmos. A única exceção são as versões web do Instagram e do WhatsApp, que aparentam não estar operacionais. Os visitantes de ambos os sites viram mensagens de erro ou páginas que não carregaram normalmente.

Os problemas começaram por volta das 14h45 de Portugal, não sendo claro quando o Facebook poderá voltar a estar disponível para os utilizadores.

O vice-presidente de comunicações da Meta, Andy Stone, confirmou através da rede social X a existência de interrupções e que a empresa está a “trabalhar no assunto”.

Uma plataforma que monitoriza interrupções e instabilidades em serviços online em tempo real, Downdetector, registou um aumento acentuado nas denúncias no Instagram, passando de uma base de 25 reclamações para milhares, à medida que os usuários relataram terem sido desconectados, não conseguirem carregar o aplicativo ou não conseguirem acessar suas contas.

O impacto destas interrupções pode ser significativo, uma vez que 3,6 mil milhões de pessoas usam diariamente os três serviços da Meta – Facebook, Instagram e WhatsApp.

Apesar de ser um evento raro, esta não foi a primeira vez. Em 2021, as plataformas da Meta ficaram offline durante cerca de sete horas, devido a um comando incorreto que resultou no que a gigante das redes sociais descreveu como “um erro da nossa própria responsabilidade”.

(Notícia atualizada às 16h04 com mais informações)