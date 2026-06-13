Cibersegurança

Anthropic responde a Trump e “desativa abruptamente” Fable 5 e Mythos 5

  • ECO
  • 10:57

Ordem do Governo norte-americano recebida na sexta-feira obrigou a suspender acesso internacional ao Fable 5 e ao Mythos 5. Tecnológica decide desativar o modelo a nível global.

A luta entre o Governo dos EUA e a Anthropic ganhou um novo capítulo com a proibição imposta pela Administração Trump à tecnológica de utilização internacional das versões mais avançadas dos seus modelos de Inteligência Artificial (IA) Fable e Mythos, com esta a responder que vai “desativar abruptamente” destes serviços.

Nesta sexta-feira, a Anthropic informou que desligará os seus modelos de IA para todos os utilizadores, indo além da ordem governamental de impedir o acesso internacional, o que a Administração justificava com segurança nacional, por potencial uso indevido para ludibriar softwares. A ordem tinha por alvos os modelos Fable 5 e Mythos 5, mas sem serem apontados detalhes sobre a alegada falha de segurança, avança a tecnológica num comunicado.

“Recebemos a diretiva do Governo hoje [sexta-feira] às 5:21 [22h21 em Lisboa]. A carta não indicou detalhes específicos sobre as preocupações de segurança nacional. O nosso entendimento é que o Governo acredita ter encontrado um método para contornar (‘bypassing, or jailbreaking’) o Fable 5”, informa a Anthropic em comunicado, explicando: “Revimos uma demonstração dessa técnica específica sendo usada para identificar um pequeno número de vulnerabilidades menores já conhecidas. Todas essas vulnerabilidades parecem relativamente simples, e descobrimos que outros modelos disponíveis publicamente também conseguem detectá-las sem a necessidade de contornar a proteção”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Anthropic responde a Trump e “desativa abruptamente” Fable 5 e Mythos 5

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Economistas sugerem soluções para compressão salarial

Lusa, ECO,

Para o economista Pedro Braz Teixeira, o "pecado original" para a aproximação do salário mínimo ao mediano foi o facto de o salário mínimo ter deixado de ser indexante para os apoios sociais, em 2007.

1