Anthropic responde a Trump e “desativa abruptamente” Fable 5 e Mythos 5

A luta entre o Governo dos EUA e a Anthropic ganhou um novo capítulo com a proibição imposta pela Administração Trump à tecnológica de utilização internacional das versões mais avançadas dos seus modelos de Inteligência Artificial (IA) Fable e Mythos, com esta a responder que vai “desativar abruptamente” destes serviços.

Nesta sexta-feira, a Anthropic informou que desligará os seus modelos de IA para todos os utilizadores, indo além da ordem governamental de impedir o acesso internacional, o que a Administração justificava com segurança nacional, por potencial uso indevido para ludibriar softwares. A ordem tinha por alvos os modelos Fable 5 e Mythos 5, mas sem serem apontados detalhes sobre a alegada falha de segurança, avança a tecnológica num comunicado.

“Recebemos a diretiva do Governo hoje [sexta-feira] às 5:21 [22h21 em Lisboa]. A carta não indicou detalhes específicos sobre as preocupações de segurança nacional. O nosso entendimento é que o Governo acredita ter encontrado um método para contornar (‘bypassing, or jailbreaking’) o Fable 5”, informa a Anthropic em comunicado, explicando: “Revimos uma demonstração dessa técnica específica sendo usada para identificar um pequeno número de vulnerabilidades menores já conhecidas. Todas essas vulnerabilidades parecem relativamente simples, e descobrimos que outros modelos disponíveis publicamente também conseguem detectá-las sem a necessidade de contornar a proteção”.