Ataques aéreos israelitas atingem sul do Líbano

Ataques aéreos israelitas atingiram neste sábado o sul do Líbano, após um apelo israelita para a evacuação de cerca de 20 cidades e aldeias da região, incluindo a cidade de Nabatieh, informou a agência de notícias oficial libanesa ANI.

Os bombardeamentos atingiram diversas áreas, incluindo as aldeias de Rihan e Sujud, localizadas perto de Nabatieh.

Segundo a agência, foram ainda relatados disparos de artilharia dentro e à volta da cidade.

Os disparos de artilharia, que ocorreram durante a noite e foram confirmados por um correspondente da AFP em Nabatieh, zona descrita como praticamente deserta.

Na sexta-feira à noite, a ANI relatou explosões e disparos de artilharia perto de colinas com vista para Nabatieh, com o Hezbollah a relatar confrontos com as forças israelitas que avançavam em direção à cidade de Majdal Zoun.

O exército israelita avisou neste sábado que se preparava para “tomar medidas enérgicas” contra o grupo pró-Irão Hezbollah.

O governo israelita aconselhou os residentes de 24 cidades e aldeias em Nabatieh e arredores, bem como aos mais próximos da costa, a abandonar “imediatamente as suas casas” e a dirigirem-se para norte do rio Zahrani, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com Israel.

O Governo anunciou agora a interceção de uma “aeronave hostil” que tinha entrado no norte de Israel vinda do Líbano, após quatro incidentes semelhantes no dia anterior.

Nestes incidentes anteriores, alguns projéteis não foram intercetados, mas o exército afirmou que não causaram danos significativos.

O Hezbollah, por sua vez, declarou ter lançado ataques com drones contra veículos militares israelitas no sul do país.