Bastonário dos advogados alerta para pressões sobre as democracias
João Massano alertou para os riscos que ameaçam as democracias contemporâneas. Bastonário dos Advogados defendeu que os direitos fundamentais não podem ser encarados como obstáculos.
O bastonário da Ordem dos Advogados alertou para as pressões que as democracias enfrentam, afirmando que a democracia enfraquece quando os direitos “passam a ser vistos como obstáculos”.
Discursando na cerimónia dos 100 anos da Ordem dos Advogados (OA), em Lisboa, João Massano disse que “as democracias raramente desaparecem de um dia para o outro. Normalmente, enfraquecem lentamente. Enfraquecem quando os cidadãos deixam de confiar na Justiça, enfraquecem quando os direitos fundamentais passam a ser vistos como obstáculos”
Para o bastonário, “as democracias enfrentam pressões que poucos imaginavam há apenas duas décadas”, com a disseminação de informação falsa e com as tentativas de substituir debates por insultos e intolerância.
Segundo João Massano, é nestes casos que a advocacia “se torna indispensável”, quando a independência das instituições é colocada em causa e quando a verdade deixa de importar.
“A verdadeira medida de uma democracia não se encontra na forma como trata os mais fortes. Encontra-se na forma como protege os direitos de todos, incluindo os daqueles com quem não concordamos, daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que a opinião pública já condenou antes dos tribunais se pronunciarem”, considerou João Massano.
O bastonário disse que os desafios da atualidade não são apenas políticos, mas também tecnológicos, indicando que as redes sociais “transformaram radicalmente o espaço público” e influenciam cada vez mais o que as pessoas veem, pensam e a forma como se relacionam umas com as outras.
A manipulação da opinião pública, a utilização abusiva de dados pessoais e a criação de conteúdos falsos foram alguns dos riscos associados à revolução tecnológica referidos por João Massano.
O bastonário da OA defendeu que a inteligência artificial não substituirá a advocacia na capacidade de compreender as pessoas, interpretar contextos, ponderar valores e exercer julgamento ético.
João Massano disse ainda que a OA tem de continuar a defender as melhores condições para o exercício da profissão, proteger a independência da advocacia, garantir que os jovens advogados encontram na profissão um futuro digno e reforçar o acesso dos cidadãos ao Direito e à Justiça.
“Temos de defender a liberdade sempre que ela esteja ameaçada e temos de continuar a construir pontes e consensos, dentro da advocacia e da sociedade portuguesa”, acrescentou o bastonário da OA.
O aniversário da Ordem dos Advogados tem sido celebrado em todo o país e continuará a ser assinalado com iniciativas que ainda decorrerão nos Conselhos Regionais da Madeira, dos Açores, de Coimbra e do Porto. A OA irá inaugurar também uma exposição no último trimestre do ano, na Biblioteca Nacional, em Lisboa.
Há 100 anos, em 1926, a Ordem tinha 1.720 advogados e hoje é constituída por quase 38 mil profissionais.
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