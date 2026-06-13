Morto a 28 de fevereiro, Ali Khamenei terá cerimónia fúnebre no dia da independência dos EUA
Ali Khamenei não sobreviveu aos ataques dos EUA e Israel a 28 de fevereiro. Cerimónias fúnebres, inicialmente anunciadas para 4 de março, só decorrerão quatro meses depois dessa data.
Líder do Irão durante 36 anos, Ali Khamenei não sobreviveu ao ataque efetuado por Israel e EUA ao Irão a 28 de fevereiro, mas só em julho irá acontecer o seu funeral. Segundo a imprensa estatal do Irão, citada pelo canal Al Jazeera, as cerimónias fúnebres do ex-líder supremo morto aos 86 anos iniciam-se a 4 de julho, dia em que os EUA celebram a sua independência.
O funeral de Ali Khamenei chegou estar marcado para o dia 4 de março, mas, com o conflito em curso, o facto anunciado pela agência de notícia IRNA acabou por nunca ocorrer.
As cerimónias iniciam-se a 4 de julho em Teerão, e durarão até dia 9, quando será enterrado na sua terra natal, Mashhad. Pelo meio, o corpo passará pela cidade santa de Qom, a 7 de julho.
Chegado à posição de Aiatola em 1989, Khamenei sucedeu a Ruhollah Khomeini, autor da revolução islâmica de uma década antes, quando depôs o regime dos Xá. Entre 1981 e 1989 tinha sido Presidente do país, num período em que o Irão e o Iraque de Saddam Hussein protagonizaram uma intensa guerra.
A 8 de março, o filho de Khamenei foi eleito sucessor pela Assembleia de Peritos do Irão. Contudo, Mojtaba Khamenei acabou por ser atingido num novo ataque da coligação Israel/EUA e desde então que não é visto em público. Já no início de junho, Marco Rubio, secretário de Estado da Administração Trump afirmou que o recém-eleito Aiatola está vivo, dando ainda nota de que Mojtaba se está a envolver nas negociações para obtenção do acordo de paz.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Morto a 28 de fevereiro, Ali Khamenei terá cerimónia fúnebre no dia da independência dos EUA
{{ noCommentsLabel }}