NIO EL6: conforto premium e 490 cavalos de força

Trocar um emblema alemão por um construtor que ainda tem de provar tudo na Europa custa 67 mil euros. Em troca recebemos um poço de potência e mordomias dignas da melhor classe executiva asiática.

Comprar um carro de 67 mil euros em Portugal é um ato que exige convicção. Convicção de que o produto vale o dinheiro, de que a marca vai continuar a existir quando a hora da revisão chegar, e de que os vizinhos não vão perguntar “isso é chinês, não é?”. O NIO EL6 obriga o comprador a responder afirmativamente às três perguntas, e é precisamente por isso que a viagem do ECO a Sesimbra, no início de junho, com a Serra da Arrábida a fazer o melhor que sabe, foi feita com as perguntas certas na bagageira.

A NIO não é uma marca que apareceu da noite para o dia com um PowerPoint bonito e uma fábrica que ninguém visitou. Fundada em 2014 em Xangai, ficou conhecida em 2017 quando o seu hiper-carro EP9 pulverizou recordes de tempo em Nürburgring e mais tarde surgiu em Goodwood.

Desde então, a marca apostou nos SUV de luxo e desenvolveu uma proposta tecnológica invulgar: a troca de bateria em menos de cinco minutos nas chamadas Power Swap Stations, que conta já com mais de 100 milhões de trocas realizadas na China e cerca de 250 mil trocas feitas na Europa. O problema é que em Portugal essa rede não existe, e o ambicioso plano europeu da NIO esbarrou em custos operacionais que não estavam nos planos de negócios iniciais e em dívidas que tornaram a expansão muito mais lenta do que a marca prometia nos seus comunicados.

Quem comprar um EL6 por terras lusitanas carrega como toda a gente: num posto rápido de até 180 kW com o ciclo de 10 a 80% a completar-se em cerca de 40 minutos na versão Long Range de 100 kWh. A autonomia WLTP declarada é de 529 km para essa versão e de 406 km na versão base que carrega uma bateria de 75 kWh.

Por fora, o EL6 é um SUV que não precisa de gritar para ser notado. Com 4,85 metros de comprimento, quase dois metros de largura e 1,7 metros de altura, e uma distância entre eixos de 2,9 metros, o design é contido e europeu na leitura das formas, sem excessos estéticos que delatem a origem de imediato.

Os puxadores embutidos na carroçaria, que a Tesla popularizou neste tipo de abordagem aerodinâmica, conferem ao conjunto uma limpeza visual que concorrentes alemães nesta categoria ainda não ousaram adotar. O único elemento que quebra a harmonia é a unidade LiDAR no tejadilho: funcional, necessária para os sistemas de assistência à condução, mas que a certa luz matinal dá ao carro o ar de um táxi autónomo que saiu do aeroporto antes do previsto. O coeficiente de resistência aerodinâmica Cx de 0,263 confirma que a preocupação com a eficiência não foi apenas estética.

O interior é onde o EL6 assenta território sem hesitações. Pele vegana de qualidade, painel de instrumentos sólido com ecrã de 10,2 polegadas para o condutor e ecrã central vertical de 12,8 polegadas, bancos dianteiros e traseiros com ventilação e massagem, e uma funcionalidade que os concorrentes diretos ainda não integraram de série: o modo de viagem longa que permite ao passageiro reclinar o assento e apoiar os pés num suporte que emerge automaticamente da zona que deveria ser o porta-luvas. E aqui está a ironia: num carro de 67 mil euros com um suporte de pés automático para viagens longas, não há porta-luvas. A decisão deliberada da NIO de prescindir deste elemento é discutível em qualquer categoria de preço, mas num segmento premium irrita de uma forma desproporcional ao tamanho do compartimento que falta.

Quem compra um EL6 hoje está a apostar num produto sólido, mas também numa empresa que ainda tem de provar que estará cá quando a garantia for precisa.

A bagageira tem 579 litros declarados, a que acresce um piso amovível com compartimento adicional. Não há ‘frunk’, o que numa plataforma elétrica dedicada ainda parece uma oportunidade que ficou na gaveta. O peso em ordem de marcha da versão Long Range ronda os 2.341 kg, número que explica em parte os consumos e justifica a atenção da suspensão adaptativa de duplo braço oscilante a trabalhar.

Também não há Apple CarPlay nem Android Auto, opção deliberada da marca, que considera o seu sistema nativo suficiente. E o sistema é, de facto, capaz: resposta rápida, menus logicamente organizados, e compatibilidade com Bluetooth, Wi-Fi e um cartão SIM integrado para serviços de conectividade. Mas a ausência de integração com os dois ecossistemas mais usados no mundo é uma posição de força que pode revelar-se uma fraqueza comercial no mercado europeu, onde a maioria dos compradores neste segmento de preço está habituada a essa integração como dado adquirido.

No centro do tablier vive o NOMI, o assistente de voz da NIO numa forma arredondada que reage com animações ao que se diz. Em teoria, basta dizer “Hey NOMI” para ajustar temperatura, navegação ou música. Na prática, a sensibilidade ao comando de voz nem sempre é imediata, o que gera, ocasionalmente, uma conversa unilateral com um objeto redondo que parece estar propositadamente a ignorar o condutor. Quando funciona, é genuinamente útil. Quando não funciona, é genuinamente irritante.









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Na estrada, entre a cidade e a Serra da Arrábida até Sesimbra, o EL6 comportou-se com a maturidade que o preço exige. Com 360 kW (489 cv) e 700 Nm de binário total distribuídos por dois motores elétricos em tração integral permanente, os 0-100 km/h em 4,5 segundos são realidade e não promessa comercial — com velocidade máxima limitada eletronicamente a 200 km/h.

A entrega de potência é linear e calibrada, sem o impulso nervoso de alguns rivais que parecem ter confundido SUV familiar com veículo de emergências. O isolamento acústico em modo Conforto é notável: a conversa dentro do carro faz-se a tom normal mesmo em autoestrada, e a suspensão adaptativa absorve o piso com eficácia.

A distância entre eixos de quase 2,92 metros traduz-se num espaço traseiro generoso — dois adultos altos instalam-se sem negociações — e o sistema de som premium de 23 altifalantes que equipa a versão Long Range transforma o habitáculo num auditório privado de qualidade convincente.

Por 67 mil euros na versão Standard Range, o EL6 entra numa discussão com o BMW iX3, o Mercedes GLC elétrico e o Volvo EX60. A NIO não é mais barata, mas o equipamento de série inclui o que nos concorrentes alemães são opções pagas: o teto panorâmico de correr, os bancos com massagem a quatro zonas, o sistema de som, a carga a 182 kW na versão Long Range.

O consumo WLTP declarado é de 20,1 kWh por 100 km na Standard Range, valor que em utilização real sobe para a casa dos 22 a 25 kWh, aceitável para um SUV de 2.300 kg com tração integral.

O que nenhum equipamento de série compensa é a dúvida legítima sobre a continuidade da NIO no mercado europeu a médio prazo: a rede de Power Swap Stations não avançou ao ritmo prometido, os custos operacionais mostraram-se mais pesados do que o plano de negócios antecipava, e as dívidas deixaram cicatrizes nos balanços europeus da marca.

Quem compra um EL6 hoje está a apostar num produto sólido, mas também numa empresa que ainda tem de provar que estará cá quando a garantia for precisa, e essa não é uma pergunta que 67 mil euros devessem deixar em aberto.