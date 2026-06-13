Presidente cubano anuncia reformas económicas para atrair investimento

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunciou um pacote de reformas económicas para atrair investimento, ampliar a participação de emigrantes na economia e descentralizar partes da administração do regime comunista.

O líder cubano não detalhou as medidas nem um calendário para a sua implementação, mas afirmou, em declarações aos meios de comunicação estatais na sexta-feira, que é “tempo de mudar” e que o país “simplesmente não pode continuar no rumo atual”.

“Toda a oportunidade no meio de uma crise deve ser aproveitada como um momento para arrancar, como um momento para crescer”, disse Díaz-Canel, segundo um comunicado da presidência republicado pelos meios de comunicação estatais.

“Estabelecemos um conjunto de prioridades para fazer face a esta situação”, acrescentou o líder cubano, sem concretizar.

O anúncio surge numa altura em que os cubanos enfrentam escassez de combustível devido ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos e à insegurança alimentar.

Em janeiro, os Estados Unidos endureceram as restrições ao fornecimento de petróleo de Cuba, numa tentativa de pressionar o governo da ilha a alterar o seu modelo político e económico, agravando desafios que persistem há cerca de cinco anos.

Díaz-Canel afirmou que as autoridades estão a avaliar medidas relacionadas com o comércio externo, exportações, cadeias de abastecimento e logística, e sugeriu que o governo poderia eliminar os intermediários estatais obrigatórios nas operações de importação e exportação e conceder benefícios tarifários a importadores de matérias-primas para a produção.

Em reação às propostas, o economista cubano Pedro Monreal afirmou no X e criticou o colapso de um modelo de planeamento centralizado, para o qual disse que “existem duas alternativas respeitáveis: assumir o preço político do fracasso ou retificar e transformar drasticamente de forma autocrítica”.

Durante décadas, Cuba manteve um sistema centralizado e vertical sob um apertado controlo estatal, estrutura que começou a mudar gradualmente na última década, quando o governo introduziu permissões para trabalhadores independentes.

Mais recentemente, o Estado autorizou as primeiras pequenas e médias empresas privadas do país comunista.

No âmbito da ajuda humanitária que vários países enviaram para Cuba nos últimos meses, face ao embargo energético norte-americano, chegou da Colômbia na manhã de sexta-feira um navio que transportava quase 100 toneladas de alimentos e bens essenciais.

No passado fim de semana, um outro navio que transportava 1.700 toneladas de bens essenciais do México e do Belize chegou a Havana.

No final de janeiro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que venda ou forneça petróleo a Cuba.

A medida agravou a crise provocada pelas sanções de Washington, que pressiona o governo cubano para libertar os presos políticos e avançar no sentido da liberalização política e económica em troca da suspensão das sanções.

Cuba produz apenas 40% do seu petróleo, o que deixa a ilha quase paralisada e sujeita a graves apagões.

O Governo norte-americano impôs na quinta-feira sanções à petrolífera estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dedicada à extração, refinação e produção de petróleo na ilha e que Washington alega ter ativos essenciais “expropriados ilegalmente a proprietários norte-americanos”.

A empresa foi incluída na lista do OFAC (Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA) do Departamento do Tesouro, que amplia a lista de entidades governamentais e responsáveis cubanos sancionados, incluindo o Presidente.

Também na quinta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, voltou a atacar a família Castro, do ex-líder Raúl Castro, que também foi incluída na lista da última ronda de sanções de 04 de maio.

Para Rubio, “os líderes comunistas de Cuba desviaram recursos energéticos para se enriquecerem” ao revender barris e a acumular reservas para as forças militares, de inteligência e repressivas.