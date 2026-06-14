Seguradoras

Javier González Gugel é o novo diretor-geral para a Ibéria da seguradora Hiscox

  • ECO Seguros
  • 12:26
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O novo diretor-geral para a Ibéria da Hiscox vem da WTW e assume funções em 1 de julho de 2026. A seguradora considera Portugal e Espanha mercados-chave para o seu crescimento na Europa.

A Hiscox anunciou a nomeação de Javier González Gugel como novo diretor-geral para a Ibéria, passando a liderar o negócio da seguradora em Portugal e Espanha a partir de 1 de julho de 2026.

Javier González Gugel é o novo diretor-geral para a Ibéria da Hiscox. “Estou ansioso por começar a trabalhar com a equipa
para aproveitar esta base e continuar a impulsionar o negócio em Portugal e Espanha”.

González Gugel chega à Hiscox proveniente da Willis Towers Watson (WTW), onde liderava a área de Vendas e Marketing, Riscos Corporativos e Broking em Espanha, supervisionando a estratégia comercial e a transformação do modelo de chegada ao mercado da empresa. Antes da WTW, passou pela Zurich Insurance, pela Chubb, a Domestic & General e a ALICO, do grupo AIG, atualmente integrada na MetLife.

A nova liderança chega numa altura em que a Ibéria é apontada pela Hiscox como um dos mercados-chave para o crescimento da seguradora na Europa. No mercado ibérico, a Hiscox tem produtos nos segmentos de Responsabilidade Civil Profissional, Ciber e D&O (Administradores e Diretores).

Robert Dietrich, CEO da Hiscox Europa, afirma que “Javier traz uma sólida trajetória no desenvolvimento da distribuição, combinada com uma profunda experiência em transformação comercial”, deixando ainda um agradecimento a Filipe Homem e a Carolina Morato pelo seu “excelente trabalho realizado durante estes seis meses de interinidade”.

Já Javier González Gugel diz que está “ansioso por começar a trabalhar com a equipa para aproveitar esta base e continuar a impulsionar o negócio em Portugal e Espanha”.

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