Petróleo cai com acordo para reabrir Ormuz

O petróleo caiu esta segunda-feira depois de Donald Trump ter dito que estava fechado um acordo com o Irão que poderá permitir a reabertura do estreito de Ormuz, noticia a Bloomberg (acesso pago, em inglês). O Brent recuou mais de 3%, para perto de 84 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate negociava perto dos 81 dólares.

Segundo a Bloomberg, Trump afirmou numa publicação nas redes sociais que autorizava a reabertura de Ormuz e o fim do bloqueio à República Islâmica. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que o acordo será assinado na Suíça a 19 de junho e incluirá o fim das operações militares no Líbano, uma exigência relevante para Teerão. O vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, confirmou que foi alcançado um entendimento.

O estreito de Ormuz é uma das rotas mais críticas para o mercado energético global, por onde passa em tempo normal cerca de um quinto dos fluxos mundiais de petróleo. Os preços já vinham a ceder nas últimas semanas, perante sinais de aproximação entre Washington e Teerão, alguma retoma dos fluxos de crude e a utilização de reservas estratégicas por economias desenvolvidas. Os futuros do gás natural europeu também caíram, chegando a perder 5,8%.