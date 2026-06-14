Migrações

Suíça encaminha-se para rejeitar limite à população

Projeções da SRF apontam para vitória do “não” à proposta de limitar a população suíça a 10 milhões, aliviando empresas que temiam restrições à mão de obra estrangeira.

A Suíça deverá rejeitar a proposta de limitar a população a 10 milhões de habitantes, segundo noticia a Bloomberg (acesso pago, em inglês) numa votação que travaria de forma inédita a imigração numa economia avançada. Projeções da televisão pública SRF apontavam para 55% contra a iniciativa, enquanto resultados oficiais parciais davam 53,8% ao “não” às 15h28 de Zurique.

A proposta foi promovida pela direita suíça, liderada pelo SVP, que associou o crescimento populacional ao aumento das rendas, à pressão nos transportes e à ocupação do território. A população suíça está nos 9,1 milhões, depois de ter aumentado quase dois milhões desde o início do século.

A rejeição deverá aliviar empresas como Roche, Nestlé e UBS, que tinham alertado para o risco de perda de acesso a mão de obra estrangeira e de impacto no investimento. O Governo e a maioria parlamentar também se opuseram à medida, enquanto um estudo oficial estimava que a produção económica no final do século seria cerca de 12% inferior se a proposta fosse aprovada.

A votação evita ainda uma potencial rutura com a União Europeia, principal parceiro comercial da Suíça, já que o limite populacional poderia pôr em causa a livre circulação de pessoas e, em última instância, o acesso dos exportadores suíços ao mercado comum.

Apesar da derrota, o apoio expressivo à iniciativa mostra que a imigração continuará a pesar na agenda política suíça. A participação foi de 58,5%, acima da média de longo prazo de 44,4%, e o tema deverá influenciar futuras votações sobre o relacionamento entre Berna e Bruxelas.

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