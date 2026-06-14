Trump confirma acordo com o Irão e anuncia reabertura do Estreito de Ormuz

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou hoje que um acordo para acabar com o conflito no Médio Oriente foi “finalizado” com o Irão e anunciou a reabertura do Estreito de Ormuz. Donald Trump anunciou também o levantamento “imediato” do bloqueio naval norte-americano.

“O acordo com a República Islâmica do Irão está agora finalizado“, escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social Truth, poucos minutos após o anúncio do mediador paquistanês esta noite, madrugada de segunda-feira hora do Paquistão. “Autorizo totalmente a reabertura do Estreito de Ormuz sem taxas de trânsito e, simultaneamente, o levantamento imediato do bloqueio naval dos EUA. Navios do mundo, liguem os vossos motores. Deixem o petróleo fluir!”, escreveu Trump.

Quem anunciou primeiro o acordo foi o primeiro-ministro paquistanês. Segundo Shehbaz Sharif, o acordo prevê um cessar-fogo no conflito no Médio Oriente incluindo o Líbano e deverá ser assinado na Suíça no dia 19. “As duas partes declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano“, anunciou Shehbaz Sharif numa mensagem publicada nas redes sociais.

“Agora que o acordo está concluído, os mediadores promoverão uma série de reuniões durante esta semana. Estas discussões prévias à aplicação do acordo lançarão as bases para conversações técnicas e para a cerimónia oficial de assinatura“, divulgou Shehbaz Sharif na rede social X. O primeiro-ministro paquistanês tem sido o mediador-chave do atual conflito no Médio Oriente.

Ao anunciar que a cerimónia oficial de assinatura do acordo será na sexta-feira na Suíça, Shehbaz Sharif expressou gratidão aos Estados Unidos e ao Irão “pelo seu empenho em alcançar uma solução diplomática para o conflito”. “Queremos também reconhecer os nossos irmãos na mediação”, disse Shehbaz Sharif, referindo-se ao Qatar “pelo seu apoio na obtenção deste acordo”, à Arábia Saudita pela sua “liderança visionária” e à Turquia “pelas suas imensas contribuições”