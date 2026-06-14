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Vinte e seis concelhos de nove distritos do país em perigo máximo de incêndio

  • Lusa
  • 10:47

Vinte e seis concelhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Vinte e seis concelhos de nove distritos do país estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As temperaturas máximas vão oscilar entre os 23 graus Celsius em Sines e os 31 em Évora.

De acordo com o IPMA, os concelhos em perigo máximo de incêndio pertencem aos distritos de Bragança, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora, Beja. Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente aguaceiros e trovoada, em especial no Norte e Centro durante a tarde e um aumento temporário de nebulosidade na faixa costeira.

Prevê-se também uma descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste.

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