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5 coisas que vão marcar o dia

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Presidente da República dá posse aos novos juízes do Tribunal Constitucional em dia de nova mexida nos combustíveis. BdP divulga Boletim Económico, enquanto INE e Eurostat revelam mais indicadores.

A semana começa com nova mexida nos preços dos combustíveis, num dia marcado pela tomada de posse dos quatro novos juízes do Tribunal Constitucional pelo Presidente da República. Destaque ainda para a divulgação do Boletim Económico pelo Banco de Portugal, assim como de novos dados económicos por parte do INE e do Eurostat.

Seguro dá posse a novos juízes do Tribunal Constitucional

O Presidente da República, António José Seguro, dá posse aos quatro novos juízes do Tribunal Constitucional que na sexta-feira foram eleitos pelo Parlamento, numa lista conjunta entre o PSD, Chega e PS, com 176 votos a favor, 19 brancos e 12 nulos. Os social-democratas indicaram Joaquim Cardoso da Costa, antigo secretário de Estado e atual diretor do Centro Jurídico do Estado, e a professora catedrática Maria Paula Ribeiro Faria. Já os socialistas propuseram Gabriela Cunha Rodrigues, juíza desembargadora, atualmente chefe de gabinete do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Por fim, o Chega indicou Luís Filipe Brites Lameiras, que foi juiz desembargador nos tribunais da Relação de Lisboa e do Porto.

Gasóleo desce, mas gasolina sobe

A semana começa com nova mexida nos preços dos combustíveis: o gasóleo deverá descer três cêntimos e, em contrapartida, a gasolina deverá subir meio cêntimo, de acordo com os dados divulgados no final da semana passada pela ACP – Automóvel Club de Portugal.

Banco de Portugal divulga Boletim Económico

O Banco de Portugal divulga o Boletim Económico de maio com projeções detalhadas para a economia portuguesa. Em março, a instituição liderada por Álvaro Santos Pereira reviu em baixa as suas projeções de crescimento para este ano e indicou uma expansão do PIB de 1,8% em 2026, menos 0,5 pontos percentuais em relação aos 2,3% previstos em dezembro. Na ocasião, o BdP apontou relacionou o cenário económico com o conflito no Médio Oriente, a energia mais cara e as condições financeiras mais apertadas.

Como andam os custos de produção na Zona Euro

O Eurostat apresenta os indicadores produção industrial referentes a abril deste ano. Em março os preços de produção da indústria da União Europeia subiram 3,4% face ao mês anterior, a reboque da guerra no Irão e consequente bloqueio do Estreito de Ormuz. A organização estatística europeia divulga igualmente indicadores do comércio internacional de mercadorias relativo a abril.

INE divulga novos dados dos transportes aos serviços

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica novas estatísticas sobre o transporte aéreo e os índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços, que permitem avaliar a evolução da atividade. Revela igualmente dados sobre a Produção, Emprego, Remunerações na Construção, assim como o índice Sintético de Desenvolvimento Regional.

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