9.ª Advocatus Summit. Edição de junho da Advocatus

A Advocatus Summit regressou no passado dia 12 de maio para a sua 9.ª edição, consolidando o seu posicionamento como um dos principais fóruns de ligação entre a advocacia de negócios e os agentes empresariais em Portugal. O evento teve lugar no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, inserido nas comemorações do centenário da instituição.

O evento deste ano integrou um conjunto alargado de keynote speakers e painéis de debate com alguns dos mais reconhecidos especialistas do setor jurídico e líderes empresariais. Entre os temas em análise teve a justiça administrativa, a defesa, a energia, o turismo, a inteligência artificial e a habitação.

Este ano, o almoço com os managing partners dos escritórios patrocinadores da 9ª edição da Advocatus Summit contou com a presença do Embaixador Vítor Sereno, Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. O trabalho do SIRP e as diferentes ameaças que visam Portugal marcaram o encontro que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Na 9 ª edição da Advocatus Summit realizou-se o encontro, pelo terceiro ano consecutivo, em regime Chatham House Rule. Este ano, o publisher e diretor do ECO, António Costa, esteve à conversa com o ministro da Presidência António Leitão Amaro. Em foco estiveram o contexto político atual, as condições de governação e a nova lei da nacionalidade. Na plateia estiveram alguns sócios dos escritórios patrocinadores do evento que contou com mais de 50 pessoas.

Diogo Orvalho é o advogado do mês desta edição. O novo sócio da Abreu Advogados considera que o Governo procurou um equilíbrio na reforma laboral e implementar algumas medidas “nem exclusivamente protecionistas, nem abertamente liberalizantes”. Sobre a legislação laboral, apontou como um dos problemas estruturais as decisões jurisprudenciais contraditórias, o que considera ser “um fator extremamente negativo para a gestão das empresas, mas também para os trabalhadores”.

Miguel Bento Ribeiro, managing partner da BRF Legal, explicou que a boutique quer afirmar-se como uma “next generation firm” no mercado da advocacia, apostando numa abordagem “tech-enhanced”, em clientes internacionais e numa oferta integrada nas áreas de tax, business e mobilidade global. Com ambição internacional, pretendem crescer de forma sustentada e consolidar as áreas core. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

A Sérvulo & Associados assessorou o Grupo Estoril-Sol na transmissão da concessão de jogo do casino da Póvoa de Varzim ao Grupo Barrière, operador francês de gaming e hospitalidade premium. A operação, concluída em abril de 2026, insere-se no processo de reorganização do mapa concessionário do jogo em Portugal. Descubra todos os pormenores da operação na rubrica negócio do mês da 177.ª edição

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