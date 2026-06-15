Advocatus

9.ª Advocatus Summit. Edição de junho da Advocatus

  • Advocatus
  • 14:21

Na Advocatus de junho pode ler o balanço da nona edição da Summit Lisboa, uma entrevista ao sócio da Abreu Advogados, Diogo Orvalho, e ainda todos os pormenores da sociedade do mês, a BRF Legal.

A Advocatus Summit regressou no passado dia 12 de maio para a sua 9.ª edição, consolidando o seu posicionamento como um dos principais fóruns de ligação entre a advocacia de negócios e os agentes empresariais em Portugal. O evento teve lugar no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, inserido nas comemorações do centenário da instituição.

O evento deste ano integrou um conjunto alargado de keynote speakers e painéis de debate com alguns dos mais reconhecidos especialistas do setor jurídico e líderes empresariais. Entre os temas em análise teve a justiça administrativa, a defesa, a energia, o turismo, a inteligência artificial e a habitação.

Este ano, o almoço com os managing partners dos escritórios patrocinadores da 9ª edição da Advocatus Summit contou com a presença do Embaixador Vítor Sereno, Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. O trabalho do SIRP e as diferentes ameaças que visam Portugal marcaram o encontro que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Na 9 ª edição da Advocatus Summit realizou-se o encontro, pelo terceiro ano consecutivo, em regime Chatham House Rule. Este ano, o publisher e diretor do ECO, António Costa, esteve à conversa com o ministro da Presidência António Leitão Amaro. Em foco estiveram o contexto político atual, as condições de governação e a nova lei da nacionalidade. Na plateia estiveram alguns sócios dos escritórios patrocinadores do evento que contou com mais de 50 pessoas.

Diogo Orvalho, sócio da Abreu AdvogadosHugo Amaral/ECO

Diogo Orvalho é o advogado do mês desta edição. O novo sócio da Abreu Advogados considera que o Governo procurou um equilíbrio na reforma laboral e implementar algumas medidas “nem exclusivamente protecionistas, nem abertamente liberalizantes”. Sobre a legislação laboral, apontou como um dos problemas estruturais as decisões jurisprudenciais contraditórias, o que considera ser “um fator extremamente negativo para a gestão das empresas, mas também para os trabalhadores”.

Miguel Bento Ribeiro, managing partner da BRF Legal, explicou que a boutique quer afirmar-se como uma “next generation firm” no mercado da advocacia, apostando numa abordagem “tech-enhanced”, em clientes internacionais e numa oferta integrada nas áreas de tax, business e mobilidade global. Com ambição internacional, pretendem crescer de forma sustentada e consolidar as áreas core. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

Miguel Bento Ribeiro, Managing Partner BRF LegalHugo Amaral/ECO

A Sérvulo & Associados assessorou o Grupo Estoril-Sol na transmissão da concessão de jogo do casino da Póvoa de Varzim ao Grupo Barrière, operador francês de gaming e hospitalidade premium. A operação, concluída em abril de 2026, insere-se no processo de reorganização do mapa concessionário do jogo em Portugal. Descubra todos os pormenores da operação na rubrica negócio do mês da 177.ª edição

Assine a revista Advocatus aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

9.ª Advocatus Summit. Edição de junho da Advocatus

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Bastonário alerta para pressões sobre as democracias

Lusa,

João Massano alertou para os riscos que ameaçam as democracias contemporâneas. Bastonário dos Advogados defendeu que os direitos fundamentais não podem ser encarados como obstáculos.