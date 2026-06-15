A venda de ‘aftersun’ nas farmácias aumenta 11% e as lâmpadas solares atingem o seu pico em março

A população espanhola antecipou a aquisição de produtos solares nas farmácias, concentrando o pico de procura em março, tradicionalmente alcançado no verão. De acordo com o Observatório de Tendências de Cofares, esta antecipação tem sido observada desde 2025, e em maio foi registada uma recuperação adicional de 8%. Isto mostra que cada vez mais cidadãos compram os seus protetores solares com antecedência, preparando-se para a estação solara muito mais cedo do que o habitual.

Neste contexto, indicou que a farmácia comunitária está consolidada como referência de confiança, oferecendo aconselhamento personalizado e recomendando produtos que contribuam para uma proteção eficaz contra a radiação solar. Os farmacêuticos também desempenham um papel essencial na promoção de hábitos saudáveis, ajudando a prevenir as primeiras queimaduras solares da primavera e reduzindo o risco de cancro da pele, um dos tipos de cancro mais comuns na Europa.

De acordo com o relatório da cooperativa, os protetores solares representam mais de 93% da procura total, enquanto os ativadores de bronzeamento representam 3,8% e os autobronzeadores 0,8%, concentrando assim uma proporção mínima e mostrando que a prioridade dos cidadãos é a saúde e a prevenção em detrimento da estética.

Ao mesmo tempo, os produtos pós-sol registaram um crescimento de 11% no último ano, especialmente durante os meses de verão. Este aumento reflete que a população procura uma proteção completa que não só previna danos causados pela radiação solar, mas também favoreça a hidratação, alívio imediato e recuperação da pele após a exposição.

A celebração do Dia Europeu para a Prevenção do Cancro de Pele, a 13 de junho, recorda-nos a importância da educação para a saúde e da adoção de hábitos de fotoproteção. De acordo com a Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM), só em 2026, serão diagnosticados 8.074 novos casos de melanoma em Espanha, o tipo mais perigoso de cancro da pele, o que sublinha a importância de prevenir a exposição excessiva ao sol.