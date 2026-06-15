Acordo de paz “ajuda a economia”, mas “vai demorar meses para tudo voltar ao normal”

O governador do Banco de Portugal considera que, a efetivar-se o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra no Médio Oriente, isso vai ajudar a economia portuguesa. Ainda assim, avisa que vai demorar algum tempo para que todas as operações voltem ao normal, mesmo que o Estreito de Ormuz fosse aberto hoje.

“É óbvio que, se continuarmos a ter notícias positivas com o acordo — caso se concretize –, mas [que] também leve a um cessar-fogo e ao fim da guerra permanente, isso são notícias que vão ajudar a economia. Parece-me evidente”, afirmou esta segunda-feira Álvaro Santos Pereira, na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de junho, em Lisboa.

Lembrando, por outro lado, que houve instalações petrolíferas e de gás que foram atingidas no decorrer do conflito, o responsável ressalvou que, mesmo que o Estreito de Ormuz fosse reaberto hoje, “ainda vai demorar alguns meses para todas as operações voltarem ao normal“.

“Para reativar todas as centrais vai demorar algum tempo. Portanto, nós sabemos que vai durar algumas semanas, senão mesmo meses em alguns casos, para conseguirmos reativar todo o sistema energético que vem do Médio Oriente“, assumiu o governador do Banco de Portugal, em reação às notícias que dão conta de que Washington e Teerão vão assinar na sexta-feira um acordo para pôr fim às hostilidades, incluindo no Líbano.