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American Express compra plataforma de restauração TheFork por 600 milhões de euros

  • Lusa
  • 15:45
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Com esta aquisição, a American Express pretende fortalecer a estratégia global na área da restauração, juntando a TheFork a outras plataformas já detidas pelo grupo, como a Resy e a Tock.

A American Express anunciou a aquisição da plataforma de reservas de restaurantes TheFork à Tripadvisor por 700 milhões de dólares (cerca de 602,8 milhões de euros), para reforçar a presença no setor da restauração na Europa.

Com esta aquisição, a American Express pretende fortalecer a estratégia global na área da restauração, juntando a TheFork a outras plataformas já detidas pelo grupo, como a Resy e a Tock.

A empresa estima que, após a integração, a sua rede passe a abranger cerca de 75.000 restaurantes.

Segundo a American Express, a operação deverá melhorar o acesso dos clientes a restaurantes com elevada procura e contribuir para o crescimento do negócio internacional.

O presidente da International Card Services da American Express, Rafa Márquez, considerou que a restauração constitui uma das principais formas de interação dos clientes com a marca e defendeu que a aquisição permitirá ampliar as opções de descoberta e reserva de restaurantes, bem como apoiar o crescimento dos estabelecimentos parceiros.

Já o presidente executivo (CEO) da TheFork, Almir Ambeskovic, afirmou que a integração na American Express deverá acelerar o desenvolvimento da plataforma e reforçar a oferta disponibilizada aos utilizadores.

Fundada em 2007, a TheFork opera em 11 países, incluindo Portugal, e reúne mais de 50.000 restaurantes numa plataforma que permite aos consumidores efetuar reservas e aos estabelecimentos gerir mesas e a relação com os clientes.

A conclusão da operação está prevista para antes do final de 2026, sujeita às habituais aprovações regulamentares e aos procedimentos de informação e consulta dos representantes dos trabalhadores.

Após a conclusão do negócio, a plataforma continuará a operar com a atual equipa de gestão.

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