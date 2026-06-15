Ana Gonçalves: “O meu sonho de ter um negócio tornou-se um pesadelo”

Ana Gonçalves, Fundadora da Academia de Negócios de Saúde, é a 82º convidada do podcast “E Se Corre Bem?”. Começou como fisioterapeuta numa clínica em Torres Vedras, mas acabou por se tornar dona do espaço. Desde então, já abriu mais clínicas e fundou a Academia Negócios de Saúde com o objetivo de ajudar mais profissionais da área a tornarem-se empreendedores e abrirem ou melhorarem o seu próprio negócio.

“Comecei a trabalhar na FisioTorres e depois adquiri-a. Ao fim de um ano de eu estar lá a trabalhar, o empresário disse que ia vender a clínica ou teria de a fechar. E eu, com a minha imaturidade de 22 anos, pensei ´por que não?´. Achava que era fácil”, começou por dizer. No entanto, aquilo que parecia fácil rapidamente se tornou uma responsabilidade que a então fisioterapeuta não contava, já que passou a ter impostos a pagar, salários para garantir, e toda uma gestão que teve de aprender a fazer.

No entanto, apesar da dificuldade, Ana Gonçalves não se intimidou e acabou por adquirir outra clínica em 2015, o Espaço Saúde Física, também em Torres Vedras. “A clínica tinha um serviço de fisioterapia há muitos anos, mas estava falido porque a associação estava a passar por um mau momento. Havia uma candidatura para fazer a exploração do espaço e, mais uma vez, eu pensei ´por que não?´. Mais uma vez, sem noção. Em 2018, expandimos essa clínica para uma freguesia na Silveira“, contou.

Foi nesse momento que sentiu que começou verdadeiramente a sua “carreira de empresária”, uma vez que tinha de “prestar contas financeiras”: “No fundo, quando somos empresários e donos das nossas empresas, prestamos contas a nós próprios, mas é sempre diferente quando eu tenho de fazer uma apresentação de resultados“. Esta diferença implicava ficar a trabalhar 16 horas por dia, todos os dias da semana, algo que fazia com gosto até um cancro a ter levado a colocar tudo em causa, inclusive a sua vida profissional.

“Em 2015 nasceu o meu primeiro filho e em 2016 fiquei doente. Tive um cancro. Ausentei-me totalmente dos negócios e, na altura, redefini muito as minhas prioridades. Pensei se queria continuar a trabalhar 16 horas por dia, de domingo a domingo. Tinha que arranjar alguma estratégia e pensei que preferia trabalhar das 9h às 17h como fisioterapia para estar com os meus filhos, com o meu marido e com a minha família. Foi aí que eu percebi que o meu sonho de ter um negócio tornou-se um pesadelo e levou a que eu ficasse doente“, revelou.

Durante o tempo em que esteve em casa, começou a fazer um curso de gestão porque sempre adorou a área: “Na altura, já fazia a 100% só a gestão de negócios, já tinha tirado o meu Executive Master e estava a terminar o mestrado de gestão de empresas. Mas percebi que, apesar de ser tudo muito interessante, na verdade, eu estava num contexto académico em que tinha lá a professora a dizer como é que eu devia despedir alguém, sendo que ela nunca tinha despedido ninguém. Portanto, acho que é importante a parte académica dar suporte, mas a maioria do tecido empresarial da saúde são profissionais da saúde que têm o seu negócio e não têm tempo para tirar mestrados nem pós-graduações. Querem um conteúdo simples, fácil e prático“.







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Esta perceção fez com que Ana Gonçalves fosse aprimorando ferramentas que, mais tarde, quando se instalou a pandemia, acabaram por a ajudar a redefinir o seu percurso profissional. Manteve todas as clínicas a funcionar, e, em simultâneo, lançou o e-book “A arte de gerir um negócio de sucesso”. “Nas primeiras 24 horas, mais de duas mil pessoas o descarregaram, e depois surgiu a ideia de fazer uma live porque estávamos todos em casa. Então comecei a fazer lives e, depois disso, veio a ideia de lançar o primeiro curso. Foi assim que surgiu o curso Clínicas de Sucesso, que já vai para a 15ª edição“, explicou.

Os cursos, que começaram por ser um part-time, motivaram a criação da Academia de Negócios de Saúde, que a empresária fundou com o objetivo de ajudar a desconstruir o tabu que ainda existe quando se fala em desenvolver negócios na área da saúde: “Nós somos muito formatados para uma saúde pública. E a nossa parte académica está muito formatada para acabarmos o curso e irmos trabalhar para um hospital ou centro de saúde. Obviamente que há aqui questões éticas muito importantes, mas eu não acredito que deixamos de ser éticos por termos um negócio de saúde“.

Os perfis das pessoas que procuram a Academia de Negócios de Saúde estão divididos, segundo Ana Gonçalves, em dois tipos – “os que já têm a sua clínica, mas sentem-se sem tempo; e os que são empreendedores e querem abrir negócio ou então querem desenvolver o conceito de marca pessoal, que hoje em dia passa por, enquanto profissional de saúde, ter o próprio site, ter a própria página nas redes sociais, e estar também a trabalhar noutras clínicas e a angariar clientes. Temos estes dois perfis”.

Além disto, a empresária revelou que também têm vindo a ser “procurados pelos grandes grupos para as formações nas áreas de atendimento em saúde, liderança, mas não tanto para consultoria”. Para isso, acrescentou, continua a estudar “quais são as estratégias no mercado da saúde que funcionam” e acredita que “há mercado para todos”. Ainda assim, afirmou que “a tendência de mercado vão ser as boutiques, que são as pequenas clínicas especialistas”, já que existe uma “ineficiência” nos grandes grupos de saúde que acaba por dar “uma grande vantagem neste tecido empresarial mais pequeno”.

“Isto permite-nos cobrar valores diferentes, ter mais rentabilidade, com menos volume de clientes, com melhor serviço e atendimento. Por isso, eu digo sempre que o desafio não vai ser ter clientes, mas sim ser conhecer os clientes“, acrescentou, alertando que, para isso, é fundamental os empresários terem uma “boa estratégia pessoal”, já que, sem ela, “dificilmente vão gerir bem a sua vida” e, consequentemente, “o seu negócio”.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.