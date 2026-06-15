APS com curso sobre veículos autónomos e responsabilidade civil

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou o curso “Veículos autónomos e responsabilidade civil” que se irá realizar no dia 19 de junho, das 09h30 às 12h30, na sede da APS.

O quarto de sete cursos no ciclo de formação “Seguro Automóvel Tendências e Riscos Emergentes”, tem como objetivo fornecer uma “visão integrada entre o setor público e o privado” acerca dos desafios jurídicos e seguradores provocados pela condução autónoma e transformação do risco automóvel, bem como da convergência da “evolução da sinistralidade rodoviária, a pressão económica sobre indemnizações e a eletrificação do parque automóvel”.

Destina-se a colaboradores do setor segurador das áreas de subscrição, sinistros, compliance, gestão de risco e desenvolvimento de produto, bem como a administradores e diretores técnicos, juristas, atuários, magistrados, advogados, peritos, mediadores de seguros, ou até mesmo entidades reguladoras.

O ensino deste módulo está a cargo de Luís Cardoso, especialista em transformação digital, e Cristina Neves, juíza desembargadora.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da Associação Portuguesa de Seguradores. Para aceder, carregue aqui.