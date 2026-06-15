Banco Montepio financia-se em 350 milhões em obrigações verdes

O Banco Montepio avançou com uma operação de financiamento em obrigações verdes no valor de 350 milhões de euros.

Os títulos têm a maturidade de cinco anos, mas com o banco a ter a possibilidade de recomprá-los antecipadamente no final do quarto ano, de acordo com os termos da operação divulgados pela Bloomberg.

O banco liderado por José Azevedo Pereira deverá pagar uma taxa de juro a rondar os 4%, que resulta de um prémio entre os 120 e 125 pontos base acima da taxa mid swap do euro que transaciona perto dos 2,8%. O cupão será atualizado no quinto e último ano, caso o banco não opte pelo reembolso antecipado.

A operação conta já com uma procura superior a mil milhões de euros, cerca de três vezes mais do que o Banco Montepio pretende.

Estes títulos são emitidos para ajudar o banco a financiar ou refinanciar projetos relacionados com sustentabilidade, ao abrigo do novo Quadro de Obrigações Verdes, Sociais e de Sustentabilidade aprovado na semana passada.

ABN Amro, Bank of America, DB, NatWest Markets, UniCredit são os bancos que estão a tratar da operação.