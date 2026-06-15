Banca

Banco Montepio financia-se em 350 milhões em obrigações verdes

A operação conta já com uma procura superior a mil milhões de euros, cerca de três vezes mais do que o Banco Montepio pretende.

O Banco Montepio avançou com uma operação de financiamento em obrigações verdes no valor de 350 milhões de euros.

Os títulos têm a maturidade de cinco anos, mas com o banco a ter a possibilidade de recomprá-los antecipadamente no final do quarto ano, de acordo com os termos da operação divulgados pela Bloomberg.

O banco liderado por José Azevedo Pereira deverá pagar uma taxa de juro a rondar os 4%, que resulta de um prémio entre os 120 e 125 pontos base acima da taxa mid swap do euro que transaciona perto dos 2,8%. O cupão será atualizado no quinto e último ano, caso o banco não opte pelo reembolso antecipado.

A operação conta já com uma procura superior a mil milhões de euros, cerca de três vezes mais do que o Banco Montepio pretende.

Estes títulos são emitidos para ajudar o banco a financiar ou refinanciar projetos relacionados com sustentabilidade, ao abrigo do novo Quadro de Obrigações Verdes, Sociais e de Sustentabilidade aprovado na semana passada.

ABN Amro, Bank of America, DB, NatWest Markets, UniCredit são os bancos que estão a tratar da operação.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Banco Montepio financia-se em 350 milhões em obrigações verdes

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Médicos exige esclarecimentos sobre falha de energia no SNS

Lusa,

Ordem dos Médicos estima que mais de 150.000 consultas e atos clínicos programados tenham ficado sem registo informático em tempo real. É a “segunda falha grave” em menos de um mês.