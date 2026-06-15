BCP avança com emissão de 500 milhões para reforçar defesas

O BCP está no mercado para se financiar em 500 milhões de euros em títulos Tier 2, que representa uma camada de capital que os bancos têm de cumprir para reforçar as defesas contra eventuais problemas.

As obrigações têm uma maturidade de 12 anos, com possibilidade de recompra antecipada ao fim de sete anos, de acordo com os termos da operação divulgados pela Bloomberg.

A emissão deverá ficar concluída ainda esta segunda-feira. Os dados iniciais apontam para um prémio de 160 pontos base acima da taxa mid swap do euro.

Os títulos terão um cupão fixo até junho de 2033, data em que o BCP poderá proceder ao reembolso antecipado da emissão. Se não o fizer, a taxa será recalculada com base na taxa mid swap do euro a cinco anos acrescida de uma margem adicional.

Crédit Agrícole, Intesa Sanpalo, JPMorgan, Mediobanca e BCP Investimento são os bancos que estão a tratar da operação.

Estes títulos Tier 2 (ou obrigações subordinadas Tier 2) são títulos de dívida emitidos por bancos e instituições financeiras que funcionam como uma almofada de segurança em caso de crise económica ou falência.

Misturam características de dívida (com juros e maturidade) e de capital próprio (são usados para absorver perdas em caso de problemas).