Brent cai mais de 5% para 82,90 dólares após anúncio de acordo entre Washington e Teerão

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto está a cair esta segunda-feira mais de 5%, para 82,90 dólares, na sequência do acordo de paz anunciado entre Estados Unidos e Irão, e da prevista reabertura do Estreito de Ormuz.

Às 08:40 de hoje (hora de Lisboa), o Brent, o petróleo de referência da Europa, registava uma queda de 5,07% no mercado de futuros de Londres, para 82,90 dólares por barril, o nível mais baixo desde o início de março, dias após o início do conflito no Médio Oriente, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em julho, de referência nos Estados Unidos da América (EUA), baixava 5,24%, para 80,43 dólares.

Por outro lado, o gás natural para entrega em julho no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, cedia 5,88% para 44,034 euros por megawatt-hora (MWh).

Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq registam avanços de 1,01% e 1,99%, respetivamente.

O preço do petróleo desce depois de no domingo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que chegou a um acordo com o Irão para reabrir o Estreito de Ormuz, cujo encerramento provocou graves perturbações, uma vez que cerca de 20% do petróleo mundial transita por essa via.

Em troca da reabertura, os Estados Unidos levantarão o bloqueio marítimo imposto à entrada e saída de navios nos portos iranianos, conforme anunciou Trump na rede social Truth Social.

“O acordo com a República Islâmica do Irão já está concluído. Parabéns a todos! Pela presente, autorizo plenamente a abertura sem restrições do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem os motores! Que o petróleo flua!”, escreveu Trump, sem fornecer detalhes sobre o acordo.

Com o referido acordo, será posto fim à guerra iniciada no passado dia 28 de fevereiro, na sequência da ofensiva lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão.

O Paquistão, que atua como mediador entre Washington e Teerão, anunciou que as partes assinarão na próxima sexta-feira, 19 de junho, na Suíça, um memorando de entendimento para pôr fim às hostilidades, embora ainda não se conheçam os detalhes concretos do memorando de entendimento.

O pacto, cujo anúncio Trump tinha pressionado para que fosse feito este domingo, dia do seu 80.º aniversário, surge após várias semanas de troca de rascunhos e declarações contraditórias entre as partes.