Campanha ‘Take the Lead’ procura acompanhar as doentes com cancro da mama na gestão da doença e na prevenção do risco de recaída

A Federação Espanhola de Cancro da Mama (Fecma), a Associação Espanhola de Cancro da Mama Metastático, a Federação Catalã de Entidades Contra o Cancro (Fecec), a Associação Hereditária de Cancro da Mama do Ovário (AMOH) e a Novartis apresentaram a campanha ‘Take the Lead’, que visa acompanhar as doentes com cancro da mama na convivência com a doença.

Todos os anos, mais de 38.000 novos casos de cancro da mama são diagnosticados em Espanha. Embora a maioria seja detetada em fases iniciais, a preocupação não termina com a cirurgia ou o tratamento inicial. Uma parte dos doentes mantém-se em risco de a doença recorrer, muitas vezes como doença avançada. Na verdade, o risco de recaída é a principal preocupação para o futuro de 84% das mulheres com cancro da mama precoce, segundo o Relatório ImpOrta.

Antonia Gimón, presidente da Fecma, sublinha que “é essencial continuar a avançar para cuidados abrangentes e personalizados, focados nas necessidades reais dos pacientes, bem como garantir o acesso equitativo a tratamentos inovadores, que melhoram a prevenção de recaídas e oferecem melhores perspetivas para o futuro”.

A iniciativa sublinha a importância de abordar a diversidade de experiências no cancro da mama. Elisenda Martínez, presidente da Aecmm, explica que “nas fases iniciais, o medo de recaída é uma das principais preocupações, enquanto no cancro da mama metastático o foco está na progressão da doença e na manutenção de opções terapêuticas eficazes. Por isso, é essencial acompanhar, informar e garantir o acesso à inovação em todas as fases.”

‘Lleva la Delantera’ responde a esta realidade, sensibilizando para o impacto emocional e físico da doença, destacando a necessidade de apoio contínuo e compreensão das necessidades que surgem em cada etapa do processo. Além disso, torna-se também um espaço de reflexão e visibilidade, promovendo uma conversa social mais empática, ajustada às realidades de todas as mulheres afetadas, para alcançar uma melhor compreensão social da doença.

A campanha está disponível no ‘https://www.llevaladelantera.es/’ e ganha vida através de vídeo comprimidos, com conversas entre pacientes, associações e profissionais de saúde sobre como lidar com o cancro da mama de forma mais informada e acompanhada, bem como workshops em hospitais espanhóis para abordar a gestão da doença, qualidade de vida, acompanhamento e troca de experiências.

A presidente da Fecec, Maria Assumpció Vilà, destaca a importância de “mulheres afetadas pelo cancro da mama participarem ativamente nas decisões sobre a sua doença. Isto favorece uma atenção mais personalizada, garante que têm informação mais clara e rigorosa e permite-lhes escolher de acordo com os seus valores, preferências e circunstâncias pessoais”.

Por sua vez, Marisa Cots, presidente da AMOH, destaca que “campanhas como ‘Lleva la Adelante’ são especialmente necessárias porque convidam as mulheres a antecipar e a envolverem-se ativamente nos seus cuidados de saúde. No cancro da mama, a situação pode mudar de um controlo para outro, por isso a deteção precoce e a vigilância contínua são essenciais.”

Nas palavras de Amaya Echevarría, presidente da Novartis em Espanha, “o cancro da mama é um desafio global de saúde que afeta milhões de mulheres, e o risco de recaída continua a ser uma prioridade. A colaboração com associações de doentes é o eixo para compreender as suas necessidades e, por isso, na Novartis queremos ouvir as suas vozes e aprender com as suas experiências para responder ao que é realmente importante para eles”.