CharcutExpo 2026 transformará Madrid na grande montra da charcutaria, com um impacto económico de 4 milhões de euros

A CharcutExpo 2026, a principal feira internacional dedicada aos talhantes e aos seus negócios, abrirá amanhã no Ifema Madrid para receber mais de 7.000 profissionais do setor na terça e quarta-feira, que irão descobrir as tendências, soluções e estratégias para aumentar a rentabilidade, diferenciação e competitividade das charcutarias. Com a sua celebração, a feira gerará um impacto económico superior a 4 milhões de euros e transformará Madrid na grande montra internacional da charcutaria.

Os seus organizadores explicaram que a CharcutExpo 2026 nasceu com o objetivo de se tornar a plataforma profissional de referência para um setor que está a passar por um momento de transformação. A evolução dos hábitos de consumo, a pressão sobre os custos, a mudança geracional e a necessidade de atrair jovens talentos, a coexistência entre a charcutaria tradicional e a distribuição em grande escala, a digitalização do ponto de venda e a procura de novas formas de gerar valor hoje marcam o futuro de um comércio profundamente ligado à identidade gastronómica espanhola.

Sob o lema ‘A Arte do Sabor: A nova geração de charcutarias’, a feira terá mais de 12.000 m² de área de exposição com 187 empresas expositorais que irão apresentar as mais recentes novidades em presunto ibérico, presunto Serrano, salsichas, embutidos, patês, foie gras, queijos, produtos de quinta gama, conservas, produtos fumados, vinhos e óleos, bem como soluções de equipamento. vitrinas refrigeradas, maquinaria de oficina, balanças, talheres, cortadores, sistemas de refrigeração, embalagens, embalagens, limpeza, segurança, terminais POS e software de gestão. Uma visão completa de tudo o que uma charcutaria precisa para evoluir, desde a gestão de produtos até à empresa.

A feira será complementada pelo CharcutExpo Congress, que reunirá 122 especialistas do setor em 4 cenários simultâneos, com uma agenda composta por 65 apresentações e atividades que abordarão os grandes desafios do setor a partir de uma visão prática e aplicada do quotidiano do talhante. A rentabilidade do ponto de venda, o aumento do bilhete médio, a diferenciação em relação a alternativas mais baratas, o papel do produto premium, a digitalização do negócio, a exposição na vitrine, a experiência do cliente ou a mudança geracional, serão alguns dos temas centrais do programa.

O Fórum de Retalho para Charcutaria abordará como a charcutaria pode ganhar relevância no cesto das compras sem renunciar à sua essência pela mão de talhantes, gestores e especialistas de destaque no setor, como María José Sánchez, CEO dos Los Extremeños, Octavio Rodríguez, proprietário da delicatessen Octavio, José Manuel Manglano, proprietário da delicatessen de Manglano, Aitor Vega, diretor das Exclusivas Luis Vega, David Carbó, proprietário da delicatessen Adrià & Obrador Núvol, Javier Brichetto, chef e proprietário do restaurante Plantao, e Asier Beato, presidente da Metrae, entre outros.

Da mesma forma, no campo da distribuição e retalho em grande escala, executivos da Alcampo, Makro, Supermercados Plaza, Transgourmet Ibérica, ASEDAS e ANGED irão analisar o papel da charcutaria como categoria estratégica nos supermercados e como adaptar a sua oferta às novas exigências dos consumidores.

O PRODUTO

O produto e o know-how terão também um papel de destaque no Charcuterie Workshop by Argal, com demonstrações de Albert Boronat, CEO da Colmado de Llívia, e Jérémie Crauser, chef de charcutaria da Charcuterie Crauser et Bello, que trarão novas perspetivas sobre a charcutaria francesa e a tradição de Lyon. Irá também centrar-se na técnica e inovação aplicadas ao produto por especialistas como Antonio Peña Barrio, Diretor-Geral das Tiendas Peña, Rafa Peña, talhante da Provisions Gresca, Xesc Reina, mestre talhante Joaquín Felipe, chef do Restaurante Atocha 107, ou Natalia Rodríguez, mestre talhante e CEO da Ca la Cova. que partilhará novas formas de compreender a charcutaria a partir do comércio, criatividade, qualidade e especialização.

O queijo também terá um papel de destaque através do Planeta Queso, um espaço que abordará como esta categoria pode tornar-se uma alavanca para diferenciação, rentabilidade e experiência para charcutarias, supermercados e hotelaria. Especialistas como Juan Ramón Garijo, proprietário do El Sueño del Queso, Salvador Valero, mestre queijeiro do Bon Fromage, Toni Gerez, chefe de sala e sommelier do Castell de Perelada*, Marta Medrán, queijeira das Cansaladarias Medrán, Nuria Arribas, diretora-geral da InLac, ou Abel Valverde, diretor do restaurante Desde 1911*, irão analisar novas formas de venda, Apresente, comunique e sirva o queijo.

No âmbito da CharcutExpo 2026, terá também lugar a primeira edição dos Charcuterie Jewellery Awards, que procuram reconhecer os estabelecimentos e profissionais que lideram o setor em Espanha, destacando-se pela sua qualidade, inovação, sustentabilidade e experiência do cliente. Os prémios irão premiar as Estrelas Michelin da charcutaria de cada província espanhola, atribuindo uma, duas ou três Joias de Charcuterie, com o objetivo de tornar o talento local visível e divulgá-lo a nível nacional, tornando-se uma montra de boas práticas que inspiram o setor como um todo.

Da mesma forma, os concursos serão outra das grandes atrações da feira. A CharcutExpo reunirá 88 concorrentes entre a Competição Internacional de Corta-Fiambres e a Competição para a Melhor Tábua de Queijos para Charcutaria e Catering, duas competições que reconhecerão a excelência profissional, técnica, criatividade e a capacidade de valorizar o produto junto do consumidor.

Com esta primeira edição, a CharcutExpo 2026 pretende tornar-se aquele espaço dedicado aos talhantes que responde aos desafios atuais da profissão e destaca o seu papel na alimentação, no comércio especializado e na gastronomia, bem como no seu impacto social e económico.