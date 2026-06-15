Cinco distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada
Vinte e dois concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Bragança apresentam hoje um perigo muito elevado de incêndio rural.
Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e trovoadas frequentes e dispersas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Este aviso vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para o continente céu pouco nublado ou limpo, aumento de nebulosidade no interior durante a tarde com ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.
A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado predominando de noroeste, soprando por vezes forte nas terras altas a partir do final da tarde, pequena descida de temperatura no Norte e Centro e pequena subida da máxima na região Sul, sendo mais significativa na costa sul do Algarve.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Lisboa) e as máximas entre os 21 graus (em Aveiro) e os 34 (em Évora).
Concelhos de cinco distritos em perigo muito elevado de incêndio
Por outro lado, há 22 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Bragança apresentam esta segunda-feira um perigo muito elevado de incêndio rural, segundo o IPMA.
De acordo com a informação disponível no site do IPMA, em perigo muito elevado de incêndio estão os concelhos de Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ourém, Alcanena e Ferreira do Zêzere (Santarém).
Em perigo muito elevado de incêndio estão também os concelhos da Batalha, Marinha Grande, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande (Leiria), Penela, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra (Coimbra), Vila de Rei (Castelo Branco), Bragança e Mogadouro (Bragança).
Segundo o IPMA, os concelhos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança apresentam um perigo elevado.
O perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira, mantendo-se elevado pelo menos até ao fim de semana.
Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
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