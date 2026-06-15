Corticeira faz ‘joint venture’ nos EUA e fica com metade da Scott Premium Closures

A Corticeira Amorim avançou com uma reestruturação de ativos e fusão operacional, tendo constituído uma joint venture com a norte-americana Scott Laboratories focada nas rolhas para a indústria de vinhos e bebidas espirituosas na América do Norte, avançou esta segunda-feira o Jornal de Negócios. Assim, nasce a Scott Premium Closures, uma nova empresa independente focada no mercado das rolhas para a indústria de vinhos e bebidas espirituosas nos Estados Unidos e Canadá.

Na prática, a Scott Laboratories transferiu todas as suas vendas, suporte e operações de rolhas para a Scott Premium Closures. Por seu turno, a Corticeira Amorim transferiu para essa empresa a ACIC Cork & Closures, uma das suas subsidiárias nos Estados Unidos, com as duas partes a dividirem o capital da nova empresa em partes iguais.

No relatório e contas da Corticeira Amorim relativo ao primeiro trimestre deste ano, o grupo indica que a constituição da Scott Premium Closures representa um passo “estratégico” rumo à “estabilidade de fornecimento a longo prazo e à independência operacional”. O impacto da empresa nas vendas do grupo português em 2026 está estimado em 15 milhões de euros.