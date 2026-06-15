Economia

Crescimento da produção na construção estagna em 3,1%

  • Joana Abrantes Gomes
  • 12:02

Em abril, a taxa de variação homóloga foi igual à registada no mês anterior. Na construção de edifícios, subiu 2,1%, enquanto a da engenharia civil foi de 4,1%.

O índice de produção na construção aumentou 3,1% em abril, em termos homólogos, um crescimento igual ao observado no mês anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dois elementos que compõem este índice tiveram variações homólogas no mesmo sentido: enquanto na construção de edifícios subiu 2,4%, mais seis décimas do que em março, a engenharia civil teve um aumento de 4,1%, um ponto percentual abaixo do mês precedente.

Evolução do Índice de Produção na Construção (total e segmentos):

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Quanto ao contributo que tiveram para a composição do índice em abril, a engenharia civil contribuiu com 1,6 pontos percentuais, contra 2,0 pontos um mês antes, e a construção de edifícios com 1,5 pontos percentuais, contra 1,1 pontos em março.

Em termos de variação em cadeia, o índice de produção na construção acelerou uma décima, passando de uma subida de 0,5% em março para uma de 0,6% em abril. Neste caso, a taxa da construção de edifícios foi de 1,1% e a da engenharia civil foi nula.

No mês em análise, o índice de emprego acelerou 0,5 pontos percentuais, para 2,2%, e o das remunerações abrandou 3,3 pontos percentuais, para 6,0%.

A variação mensal do índice de emprego foi 0,8% (0,4% em abril de 2025), enquanto a das remunerações se situou em -2,2% (0,8% no mesmo mês de 2025), refere ainda o INE.

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