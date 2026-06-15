Euribor sobe a três meses para novo máximo desde março de 2025

A Euribor subiu hoje a três meses para um novo máximo desde março de 2025. Ainda assim, estas taxas que servem de base para o cálculo da prestação da casa desceram a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.

A taxa Euribor a seis meses baixou para 2,606%, menos 0,033 pontos do que na sexta-feira, quando subiu para um novo máximo desde janeiro de 2025 (2,639%).

meses baixou para 2,606%, menos 0,033 pontos do que na sexta-feira, quando subiu para um novo máximo desde janeiro de 2025 (2,639%). No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também para 2,796%, menos 0,078 pontos do que na sessão anterior.

, a taxa Euribor também para 2,796%, menos 0,078 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses avançou para 2,407%, mais 0,027 pontos e um novo máximo desde março de 2025.

Como antecipado pelo mercado, na passada quinta-feira, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em maio, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas de forma menos acentuada do que em abril.

A média mensal da Euribor em maio subiu 0,051 pontos para 2,226% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,082 pontos para 2,536% e 0,057 pontos para 2,804%, respetivamente.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.