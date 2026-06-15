Fidelidade lança plataforma digital que permite ver, e ouvir, a vida até aos 100 anos
A Fidelidade lançou o Longevity AI, uma plataforma que pretende mostrar aos utilizadores como poderá evoluir a sua vida até aos 100 anos e incentivar a reflexão sobre a longevidade.
Para alertar para o aumento da esperança média de vida e da necessidade de reflexão acerca da longevidade, a seguradora Fidelidade lançou o Longevity IA, que permite acompanhar o percurso de vida de cada utilizador até aos 100 anos.
É através de imagens, de uma narrativa personalizada e de um vídeo onde o utilizador se pode ver e ouvir no futuro que o Longevity IA pretende “estimular uma reflexão sobre o percurso de vida de cada pessoa e sobre como as decisões do presente moldam o futuro”, explica a Fidelidade em comunicado.
Sob o mote “Imaginar-se aos 100 anos começa agora”, o Longevity IA utiliza respostas relacionadas com hábitos, rotinas e estilos de vida de cada utilizador para mostrar o seu percurso de vida.
Mafalda Honório, Head of Longevity Marketing da Fidelidade, explica que “é difícil prepararmo-nos para um futuro que não conseguimos imaginar e o Longevity AI nasce da vontade de tornar esse futuro mais real”.
Honório, que já fez uso da plataforma digital, realçou no LinkedIn que o “verdadeiro desafio” é “ajudar as pessoas a criarem uma ligação emocional com o seu próprio futuro e a imaginarem-se a viver uma vida mais longa do que aquela para a qual as gerações anteriores se prepararam”.
O Longevity IA foi desenvolvido em parceria com a agência de marketing COMON e a empresa de software Darkmatter e já está disponível através da plataforma digital Longevity AI by Fidelidade.
Já em dezembro de 2025 a Fidelidade celebrou uma parceria com a Nova SBE, criando o “Longevity Research Center powered by Fidelidade”, um centro de investigação dedicado à longevidade, com foco em saúde, demografia e finanças pessoais.
A seguradora Fidelidade possui uma quota de mercado, em 2025, de 28,4%, tendo registado cerca de 4,7 milhões de euros em prémios, de acordo com dados tratados por ECOseguros. Está presente em 14 países e, em Portugal, possui 2,4 milhões de clientes.
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