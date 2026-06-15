Fox compra plataforma de streaming Roku por cerca de 19 mil milhões de euros

O principal objetivo desta aquisição é criar "uma plataforma tecnológica e de meios de comunicação em grande escala" que consiga uma maior monetização e alcance.

A Fox Corporation chegou a um acordo definitivo para adquirir a plataforma de streaming Roku por 22 mil milhões de dólares (cerca de 19.020 milhões de euros), foi anunciado esta segunda-feira.

A operação, que já foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, avalia cada ação da Roku em 160 dólares. A Fox pagará 96 dólares em dinheiro e 0,9693 ações por cada título da plataforma.

O principal objetivo desta aquisição é criar “uma plataforma tecnológica e de meios de comunicação em grande escala” que consiga uma maior monetização e alcance, uma vez que a nova entidade combinará os conteúdos desportivos, noticiosos e de entretenimento da Fox com o ecossistema de televisão da Roku.

Além disso, esta união dá à Fox acesso a um dos maiores sistemas operativos de televisão dos Estados Unidos da América (EUA). A Roku chega a 100 milhões de lares em todo o mundo. Desta forma, a empresa resultante da fusão tornar-se-á o terceiro maior interveniente da televisão nos EUA em termos de quota de audiência.

O presidente executivo (CEO) da Fox, Lachlan K. Murdoch, classificou a assinatura do acordo como um “momento decisivo” e uma extensão natural da estratégia da corporação. “Este é um momento decisivo para a Fox e uma extensão natural da estratégia deliberada e focada que temos vindo a executar há quase uma década. Em 2019, reorientámos a empresa para as notícias e os desportos em direto”, afirmou Murdoch.

O fundador e CEO da Roku, Anthony Wood, referiu que a fusão lhes permitirá crescer e inovar mais rapidamente para os espetadores e anunciantes. Wood manterá um cargo na nova empresa e integrará o Conselho de Administração da Fox.

Após a conclusão da operação, os atuais acionistas da Fox deterão aproximadamente 73% da empresa resultante, enquanto os acionistas da Roku cerca de 27%.