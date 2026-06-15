França avalia parceria com Emirados Árabes Unidos para modernizar caça Rafale

A ministra da Defesa francesa, Catherine Vautrin, afirmou que Paris está em negociações com os Emirados Árabes Unidos para colaborar na modernização do caça francês Rafale, fabricado pela Dassault Aviation, empresa que fazia parte do descontinuado programa de construção de um caça europeu de 6.ª geração Future Combat Air System (FCAS).

Vautrin disse que o seu “homólogo [árabe] esteve em Paris há 15 dias” para dar início às negociações, acrescentando que os Emirados Árabes Unidos seriam um “grande cliente” do futuro caça Rafale F5 previsto para 2030, em entrevista ao jornal francês Les Echos, citada pelo Financial Times.

Apesar de não ter detalhado a natureza da parceria, a ministra da Defesa da França adiantou que reuniu com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, diversas vezes e tem mantido contactos próximos com o conglomerado estatal de defesa e tecnologia do país árabe EDGE Group.

A França procura fortalecer a parceria com os Emirados Árabes Unidos para financiarem o desenvolvimento de um caça Rafale mais modernizado, dado que o país que já possui caças na sua frota militar.

Os dois países tentaram firmar uma aliança no ano passado, mas as negociações cessaram uma vez que a francesa Dassault não queria compartilhar tecnologia sensível com outra empresa, segundo afirmaram pessoas familiarizadas com o assunto ao jornal britânico.